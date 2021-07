Tapte millioner på kryptosvindel – nå kommer politiet med en advarsel

I vår har to personer tapt tilsammen 4 millioner kroner på kryptosvindel. Innlandet politidistrikt er bekymret over trenden, og ønsker å advare andre.

De to personene har tapt henholdsvis 1,8 og 2,2 millioner kroner, etter å ha blitt lurt til å investere i kryptovaluta av useriøse aktører. Nå ber Innlandet politidistrikt folk om å være på vakt, og advarer mot personer eller tjenester som tilbyr å investere i kryptovaluta via sosiale medier.

– Vårt viktigste råd er at man ikke investerer penger via lenker på epost, Facebook eller andre sosiale medier, sier politiførstebetjent Knut Johannson Ødegaard.

Facebook-annonse

De to personene har anmeldt tapene, men ifølge politiet er pengene trolig borte for godt.

Innlandet politidistrikt forteller at en kryptosvindel for eksempel kan starte med en Facebook-annonse som lover god inntjening på investeringen. Deretter legger man igjen kontaktinformasjon og så blir man kontaktet på telefon av bedragerne. I øyeblikket man har overført penger har man mistet kontrollen over dem, forteller politiet.

Politiets råd Vær interessert i hva familiemedlemmer foretar seg på nett og snakk om økonomi med dem.



Aldri oppgi personlig passord eller BankID til noen – heller ikke familie eller politi



Aldri invester i Kryptovaluta via annonser på sosiale medier eller epost • Ikke la andre fjernstyre datamaskinen din ved hjelp av program som ANYDESK – ikke last ned slike program



Ingen seriøse aktører snakker med kunder på applikasjoner som "WhatsApp", "Messenger" eller lignende chattetjenester



Om du kjøper kryptovaluta gjør det på trygg måte via norske kryptobørser som er godkjent av Finanstilsynet



Sørg for å forstå det du investerer i og ikke invester midler du ikke har råd til å tape



Er du i tvil – ring ditt lokale politi og spør om råd

– Aldri invester i Kryptovaluta via annonser på sosiale medier eller epost, skriver politiet i en pressemelding. Her påpeker de videre at ingen seriøse aktører bruker applikasjoner som Messenger eller WhatsApp til å snakke med kundene sine.

Voldsom interesse

Politiet minner samtidig folk på at man aldri skal oppgi personlig passord eller BankID til noen, og ber alle om å snakke med familiemedlemmer om hva de foretar seg på nett.

Interessen for kryptovaluta har skutt til himmels de siste årene, og særlig Bitcoin har sett en kraftig verdiøkning. Prisen på Bitcoin har vært gjennom kraftige svingninger, og nådde tidligere i år en topp på 60.000 dollar. Kryptomarkedet er usabilt og påvirkes lettere av ytre faktorer enn mange andre investeringer. I skrivende stund ligger Bitcoin på 31.890 dollar.

– Om du kjøper kryptovaluta gjør det på trygg måte via norske kryptobørser som er godkjent av Finanstilsynet, sier politiet.