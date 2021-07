Kommuner setter vaksinefrist: – Folk må prioritere vaksinering nå

Flere kommuner sliter med å få folk til å vaksinere seg i ferien. Nå tar de nye grep for å få brukt flere vaksinedoser.

Norge får ukentlig rundt 250 000 nye vaksinedoser. Men nå som det er sommer og sol, har det blitt mer krevende å få satt alle vaksinene.

Flere kommuner melder om innbyggere som ikke svarer på innkallingen og dropper å møte opp til vaksinetimen.

– Det synes jeg er en veldig dårlig prioritering, sier ordfører Eyvind Schumacher i Ullensaker Kommune.

Nå tar kommunen et drastisk grep for å få folk til å møte opp vaksinetimene.

– Vi har sagt at siste frist for å ta første dose vil være i uke 29, sier Schumacher.

FRIST: Neste uke blir siste mulighet for å ta første dose i Ullensaker kommune, i denne omgangen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Haster å få vaksinert flere

Ullensaker kommune er godt i gang med vaksineringen og hele 81 prosent av innbyggerne har fått det første stikket.

Men de siste ukene har det vært utfordrende å få de resterende innbyggerne til å melde seg opp til vaksinering.

Selv om alle over 18 år har fått tilbud om vaksine er det fortsatt rundt 6000 personer som ikke har bestilt time.

– Vi er alle veldig lei av denne pandemien, og veien ut av det er at vi får en så høy vaksinasjonsgrad i befolkningen som mulig. Da må folk prioritere vaksinering nå, sier Schumacher.

FØRSTE DOSE: Totalt har over 3,1 millioner nordmenn fått første dose. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Det er nå vi har vaksine

Ullensaker er en av mange Østlands-kommuner som har blitt prioritert i skjevfordelingen av vaksiner, men dette vil snart ta slutt.

– Denne uken fikk vi rundt 3000 vaksinedoser og neste uke får vi 2300. Deretter synker tallet til 500 per uke, sier Schumacher.

Det haster derfor å få vaksinert de siste 6000 personene med første dose.

– Grunnen til at vi har satt en frist i uke 29 er rett og slett fordi det er nå vi har masse vaksiner, sier Schumacher.

– Kan ta tid

Dersom innbyggere i kommunen ikke får tatt første dose innen slutten av neste uke, er det usikkert når de vil få tilbudet igjen.

Denne vaksinefristen har de også satt i Lørenskog og Lillestrøm kommune.

– Slik det ser ut nå, vil vaksinene vi får i august i all hovedsak være andregangsdoser. Dersom du velger å takke nei til første vaksinedose nå, kan det ta tid før du får tilbudet igjen, skriver Lørenskog kommune i en pressemelding.

Men selv med den nye fristen sliter kommunene med å få vaksinert nok.

– Det er ikke så mange flere som har meldt seg etter at vi gikk ut med at uke 29 er siste sjanse, sier Schumacher.

1400 ledige vaksinedoser

I Karmøy kommune har de også hatt problemer med å få innbyggerne til å møte opp til vaksinering i fellesferien.

– Vi har sendt ut invitasjon til alle over 18 år, men i uke 30 hadde vi fortsatt rundt 1400 ledige timer til vaksinering, sier kommuneoverlege Katrine Marie Haga Nesse.

Da valgte kommunen å ta grep. De invitere innbyggere i nabokommunene til å bestille time på vaksinesenteret i Karmøy.

– På den måten kan vi få en rask og effektiv vaksinering av hele vår region. Jeg tenker at det er av alles interesse at vi som region blir vaksinert sammen, sier Nesse.

De rundt 1400 dosene ble revet vekk allerede etter et døgn.

SAMARBEID: Kommuneoverlegen sier at det har vært tett samarbeid med nabokommunene under hele pandemien. Foto: Jan Kåre Ness

– Veldig viktig å møte opp

I Tromsø kommune har de nettopp kommet ut av et større smitteutbrudd med over hundre smittede.

– Det kunne vi kanskje unngått hvis flere hadde vært vaksinert, sier varaordfører Mats Hegg Jacobsen.

Nå har han en klar oppfordring til alle innbyggerne.

– I Tromsø har vi hengt etter med vaksineringen, så nå er det veldig viktig at folk faktisk møter opp. Jeg skjønner at ferie og andre ting kan komme i veien, men vi må fortsette å øke vaksinetempoet i Tromsø, sier Jacobsen.

UTBRUDD: Det har nettopp vært et stort smitteutbrudd i Tromsø. Foto: Terje Pedersen

Også de har tatt flere grep for å gjøre det enklere for innbyggerne å møte til vaksinering.

– Vi har åpnet for drop-in-timer nå. Hvis det er noen restdoser igjen kan folk som møter opp på drop-in få dem. Slik sikrer vi at vi får brukt alle dosene vi får, sier Jacobsen.

Har planen klar

En av kommunene som ikke har hatt like store problemer med å få satt nok vaksiner er øykommunen Ibestad i Sør-Troms.

– Vi har en god vaksinedekning også blant de yngre, sier ordfører Dag Sigurd Brustind.

Han tror det er flere årsaker til at innbyggerne ønsker å møte opp til vaksinering selv om det er midt i ferien.

– Vi er en liten kommune med tette bånd til hverandre. Vi har brukt sosiale medier og jungeltelegrafen mye, og vi ser nå at det har vært effektivt, sier Brustind.

Skulle trenden likevel snu, er ordføreren klar til å ta flere grep for å sikre at vaksineringen fortsetter i et godt tempo.

– Etter hvert må vi vurdere om vi skal bruke drop-in, det har vi foreløpig ikke gjort. Vi må også se på tidspunktene for vaksinasjon, for eksempel å bruke helgen eller andre tidspunkt som passer for ungdommen, sier Brustind.

13 kommuner avbestilte doser

FHI har bedt kommuner som ikke har behov for alle vaksinedosene de er tildelt om å gi beskjed.

– Det er viktig at kommuner som ikke har behov for vaksinedoser de er tildelt, gir beskjed om det. På den måten vil flere få første vaksinedose tidligere, sier Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet.

I alt har 13 kommuner meldt at de ønsker å avbestille koronavaksinedoser til dose 1 den nærmeste tiden. Dette gjelder Lier, Moss, Sarpsborg, Drammen, Indre Østfold, Råde, Nordre Follo, Eidsvoll, Enebakk, Rakkestad, Fredrikstad og Lørenskog

– Kommunene som har meldt om avbestilling har tilbudt første dose til alle fra 18 år og oppover som er folkeregistrert i kommunen, sier Stoltenberg.