Fotballryktene: – Chelsea går for Griezmann, dropper trolig Haaland-bud

Nye skriverier om Erling Braut Haalands fremtid. Sjekk onsdagens fotballrykter her!

Chelsea planlegger å hente Frankrikes VM-vinner Antoine Griezmann på lån fra Barcelona, I første omgang vil de låne 30-åringen i én sesong, med opsjon på kjøp, melder Daily Express.

Det betyr trolig at Chelsea dropper planene om å kjøpe Erling Braut Haaland fra Dortmund i sommer. Chelsea skal nemlig ha fått tilbakemelding om at det er et «mission impossible» å hente 20-åringen denne sommeren, melder vanligvis så velinformerte Sky Sports.

Samtidig dukker det opp nye spekulasjoner rundt Paul Pogbas fremtid i Manchester United. Nå skriver den franske avisen L'Équipe at Paris Saint-Germain ikke har gitt opp håpet om å kjøpe Pogba i sommer, til tross for at klubben nylig hentet både Achraf Hakimi og Georginio Wijnaldum, samt Sergio Ramos og snart Gianluigi Donnarumma.

– L'Équipe får det bekreftet: PSG vil hente Pogba under dette sommervindet, skriver avisen.

Paul Pogbas kontrakt med Manchester United går ut neste sommer og han rapporteres også å være aktuell for Juventus. For øyeblikket er midtbanespilleren på ferie etter at Frankrike røk ut mot Sveits på straffer i åttedelsfinalen i EM.

Tottenham har kommet med et bud på Southamptons angriper Danny Ings. De håper at 28-åringen kan bli Harry Kanes spissmakker kommende sesong. For klubben har ikke gitt opp håpet om å beholde Kane, melder The Telegraph.

Arsenal er godt i gang med jakten på forsterkninger. Klubben ønsker å kjøpe Wolves' og Portugal-stjernen Ruben Neves for 400 millioner norske kroner, melder The Sun.

I tillegg jakter Arsenal på den italienske EM-stjernen Manuel Locatelli. 23-åringen står imidlertid også på blokken til Juventus, hevder spanske AS.

Både Tottenham og Manchester United vil signere den argentinske forsvarsspilleren Cristian Romero melder Calciomercato. 23-åringen er for øyeblikket på utlån fra Juventus til Atalanta.

PSG kommer til å presentere signeringen av AC Milans keeper og Italias EM-helt Gianluigi Donnarumma i løpet av kort tid, melder Daily Express.

Aston Villas playmaker Jack Grealish blir advart mot å signere for Manchester City. Villa håper at 25-åringen blir værende på Villa Park, slår Daily Mirror fast.