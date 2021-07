Rashford kan miste de to første månedene av sesongen

En skulderskade skaper problemer for Marcus Rashford (23).

Det har vært skrevet mye om Marcus Rashford de siste par døgnene. Manchester United-spissen har mottatt unison hyllest og støtte etter å ha vært utsatt for rasistisk sjikane etter finaletapet mot Italia.

Rashford var selv åpen på Twitter om at sesongen har vært tung for ham personlig, og han fikk heller ikke mye spilletid i EM.

Nå melder Telegraph og BBC at også neste sesong starter på verst tenkelig vis for 23-åringen. Ole Gunnar Solskjærs elev har slitt med en vond skulder over lang tid og tok en skan tirsdag, skriver BBC.

Der ble det klart at skaden er så omfattende at en operasjon er nødvendig.

Ifølge Telegraph ønsker United og Rashford selv å operere umiddelbart, men avisen skriver at han trolig først vil kunne gå under kniven i slutten av måneden.

Så venter et lengre skadeavbrekk, og trolig må Ole Gunnar Solskjær belage seg på å klare seg uten sin viktige angriper de første to månedene av sesongen.

Det er forventet at Rashford vil være ute av spill i tolv uker, skriver både BBC og Telegraph.

Solskjær uttalte seg tidligere tirsdag om unggutten for første gang etter straffebommen mot Italia.

– Bare det å trappe opp og skulle ta en straffe. Jeg føler man har vunnet da. Da har du tatt på deg et ansvar, og jeg er helt sikker på at mange spillere håper de ikke må ta straffe, sa Solskjær til klubbens nettsted.

– Du kan bli helt, og du kan bli syndebukk. Det er fotball. Man lærer av det og kommer tilbake sterkere. Man viser personlighet når man bestemmer seg for å ta straffe. Jeg vet at Marcus kommer til å rekke opp hånden om det blir mulig å ta straffe for oss.