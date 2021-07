Klopp med etterlengtet gladnyhet til supporterne: – De er klare innen fire uker

Mandag startet Liverpool sin oppkjøring til den kommende Premier League-sesongen. Det foregår på et treningsanlegg utenfor Salzburg.

Mens de resterende 30 spillerne i troppen tripper friskt rundt på treningsanlegget, følger fire spillere et tilrettelagt program.

Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip og Trent Alexander-Arnold har nemlig vært skadet.

– De er ikke på det samme fysiske nivået som de andre, men jeg må si at alle fire ser meget bra ut, sier Klopp til klubbens hjemmeside.

– Vi snakker fortløpende med hele det medisinske og fysiske apparatet for å planlegge hva som til en hver tid er best for den enkelte spillerne. Dersom de for eksempel trenger mer hvile, får dem det, sier Liverpools manager.

Han sier Virgil van Dijk og Joe Gomez ikke deltar på doble treningsøkter sammen med resten av laget i begynnelsen av oppkjøringen:

– De har to økter for dagen, men den ene av dem er med fysioterapeuter eller andre i det fysiske apparatet. Begge to ser meget bra ut, men jeg er litt usikker på nøyaktig når de kan ta det neste steget. De vil uansett være klare i løpet av de neste fire ukene - vi vil ta et langt steg fremover, sier Klopp, som mener Joe Gomez er den skadde spilleren som er nærmest å kunne trene normalt.

Ut ifra van Dijks Twitter-konto å bedømme, gleder han seg over å kunne trene igjen:

Noe nærmere å være spilleklar, er Trent Alexander Arnold. Ifølge treneren er hans skade ikke alvorlig.

– Han trener litt med laget, og litt for seg selv. Om en uke vil han trene sammen med de andre som normalt, sier Klopp.

Troppen på 34 spillere inneholder en rekke yngre akademispillere. Spillerne som har spilt EM og Copa America, har ikke sluttet seg til oppkjøringen ennå.

– De nyter en velfortjent ferie. Likevel prøver vi å benytte tiden her så godt som mulig, og bringe nivået til de yngre litt nærmere førstelagets. Vi jobber med å få hele laget i best mulig form. Det tar litt tid etter en lang pause, som vi definitivt trengte, sier Klopp.