Ramos om Mbappé: – Jeg håper han blir værende

Denne uken gjennomførte Sergio Ramos sin første trening som Paris Saint-Germain-spiller.

På et møte med pressen i etterkant, fikk 35-åringen spørsmål om flere av sine ferske lagkamerater i Paris. Deriblant Kylian Mbappé, som ifølge flere medier er sterkt ønsket i blant annet Ramos' tidligere klubb, Real Madrid.

– Jeg vil aldri si hva noen andre bør gjøre, men med min erfaring, vil jeg kunne gi ham noen råd, sa Ramos på pressemøtet, ifølge Marca.

Der sa 35-åringen at han ønsker å forbli lagkamerat med Kylian Mbappé.

– Jeg håper han blir værende i PSG, fordi jeg ønsker å spille med de beste. Når du tar en avgjørelsen om å enten dra eller bli værende, er det veldig personlig, sa Ramos.

– Jeg vet ikke hva Kylian tenker, men han kan gjøre en forskjell. Han er veldig ung og det er et godt lag her, som trenger gode spillere, la han til.

✍️🆕 #𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲𝗦𝗲𝗿𝗴𝗶𝗼



Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de @SergioRamos. Le défenseur central espagnol a signé un contrat de deux ans et est lié au club jusqu’au 30 juin 2023.



❤️💙 #WeAreParis — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2021

Å se Sergio Ramos i en annen drakt enn Real Madrids, er kanskje uvant for flere. På pressetreffet sa 35-åringen dette om avskjeden med klubben han har spilt for i 16 år:

– Å se seg tilbake er alltid en feil, og jeg er en eventyrer. Jeg ønsket å komme til et fantastisk lag, og behandlingen jeg har fått her, var avgjørende for at jeg valgte PSG. Å komme seg ut av komfortsonen er alltid bra, og jeg er veldig glad for det steget jeg har tatt.

Ramos sa han var opprømt over å få spille med både Neymar og Mbappé. Samtidig er en annen superstjerne, Lionel Messi, foreløpig uten klubb, etter at kontrakten hans med Barcelona utløp for snaut to uker siden.

PSG er trolig én av få klubber som har råd til å kunne hente Messi fra Barcelona, og lagets nye stopperkjempe sier ifølge Eurosport, at han gjerne får besøk av argentineren i den franske hovedstaden.

– Leo er en av de beste spillerne i verden, men det er ikke opp til meg. Jeg kunne sagt tusen ting, men det ville ikke betydd noe. Hver spiller må ta sine egne beslutninger, sier Ramos, som avsluttet med et aldri så lite «men»:

– Jeg liker å være omgitt av de beste spillerne, og han vil alltid få en plass på mitt lag.