Ankeltrøbbel for Thorsnes: – Den må nok teipes resten av livet

– Jeg hoppet og landet litt skjevt. Det er vel ikke så mange leddbånd igjen er, så den må nok teipes resten av livet. Det hadde jeg ikke gjort i dag, så det er litt dumt, smiler Thorsnes til TV 2 etter økten.

VIF-profilen, som selv spilte for LSK i 2019, tror hun rekker oppgjøret mot gamleklubben.

– Med litt smertespillene og teip, så tror jeg det skal gå bra, slår hun fast.

For det er ikke overraskende en kamp hun har sett frem mot.

– Det er ekstra spesielt å møte gamle lagvenninner, og samtidig har jeg veldig mange gode opplevelser i den hallen. Det tror jeg blir veldig kjekt, på mange måter, sier VIF-profilen.

– Seier betyr ekstra mye

Det er det mye som står på spill når rivalene møtes. Begge lag har vunnet seks kamper og tapt to, som betyr at de ligger likt på tabellen før derbyet.

Men selv om luken opp til topplagene på tabellen øker og LSK kan gå forbi, vil ikke Vålerengas trener gi noe resultatmål før kampen.

– Jeg er ikke så interessert i resultat før en kamp, det kan ikke jeg spå. Men jeg forventer at jentene leverer en solid prestasjon og våger å dominere kampen, sier VIF-trener Jack Majgaard Jensen dagen før kamp.

Dansken er allikevel opptatt av at det er en stor kamp for supporterne.

– Det er klart den tradisjonen som ligger i dette oppgjøret gjør at en seier betyr ekstra mye for supporterne og det gjør at det hadde vært ekstra godt med et godt resultat. Men jeg personlig ønsker først og fremst å se godt spill.

FORVENTINGSFULL: Trener Jack Majgaard forventer bedre prestasjoner enn han tidvis har sett de siste toppkampene. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

– Ønsker å spille ute i Europa

For etter en strålende sesongstart for VIF har de to siste kampene ikke gitt så gode resultater. Det er blitt et overtidstap mot Rosenborg hjemme og en 0-3-smell borte mot Sandviken borte for laget fra Oslo-øst.

– Jeg syntes de to siste kampene har vært varierende. Med to gode førsteomganger, hvor vi klarer å dominere, så sliter vi i den andre omgangen, sier Majgaard, før han fortsetter.

– Men vi ønsker å spille kamper ute i Europa, da må vi tørre å spille toppkamper. Det har vi kanskje ikke helt gjort nå.

– Forventer tre poeng

For selv om resultatene i de siste kampene ikke har vært helt det de har ønsket, har Vålerenga scoret flest mål i toppserien.

Synne Sofie Jensen har scoret åtte mål så langt denne sesongen, noe som gjør at hun deler toppscorer-tittelen i Toppserien med LSK-spiller Emilie Haavi.

FORVENTER SEIER: Synne Sofie Jensen er klar for å slå LSK Foto: Lise Åserud/NTB

Men Jensen selv tar det med knusende ro.

– Jeg tenker ikke så mye på det egentlig. Jeg syntes det er gøy å bidra, men om jeg eller noen andre scorer er ikke så nøye.

Selv om hun ikke bryr seg så mye om hvem som scorer, forventer hun seier mot erkerival LSK.

– Jeg forventer tre poeng når vi møter LSK. Det er litt ekstra akkurat mot dem, men jeg går inn i det som alle andre kamper og vet vi kan vinne.