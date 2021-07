Mæland: Kan ikke utelukke at fullvaksinerte må i innreisekarantene

– Vi har hatt lavere smitte, færre syke og færre døde enn andre land. Sånn skal vi fortsatt sørge for å ha det, sier justisminister Monica Mæland.

Den såkalte deltavarianten av koronaviruset, også kjent som den indiske varianten, kan ifølge en risikorapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) overta i Norge i løpet av sommeren.

Frem til tirsdag var det registrert 493 tilfeller av deltavarianten, som er langt mer smittsomt, brer seg ganske hurtig og også kan ramme fullvaksinerte.

Koronasmitten øker eksplosivt i flere av nordmenns mest populære feriedestinasjoner, Spania og Portugal er allerede blodrøde på FHIs Europakart, og nå kan også Hellas snart følge etter.

Justisminister Monica Mæland (H) sier at norske myndigheter følger smitteutviklingen tett.

Fortløpende vurderinger

Hun har en klar beskjed til nordmenn som ønsker å reise til Sør-Europa:

– Min anbefaling til alle har vært å reise i Norge, og benytte seg av feriemulighetene innenlands. Men vi har ikke noe reiseforbud. De som reiser ut, må nøye sette seg inn i reglene som gjelder, og ikke minst følge reglene ved retur til Norge. Det siste vi trenger, er nå nye smittetall som følge av importsmitte, sier justisministeren til TV 2.

Mæland sier at myndighetene gjør fortløpende vurderinger av hvilke tiltak som er nødvendige og forholdsmessige.

– Vi har antakelig Europas strengeste regler knyttet til innreise. Mange synes at vi har for strenge regler, men vi er opptatt av å holde kontrollen fortsatt og hindre at vi får ny importsmitte med påfølgende nedstengning, sier justisministeren til TV 2.

Strenge regler

– Vi har hatt lavere smitte, færre syke og færre døde enn andre land. Sånn skal vi fortsatt sørge for å ha det, og derfor må man gjennom ganske strenge regler hvis man velger å reise utenlands, sier hun.

På spørsmål om en ytterligere innstramning av karantenereglene kan bli aktuelt dersom deltaviruset kommer ut av kontroll i flere land, kan Mæland ikke utelukke at det skjer.

– På samme måte som vi har lettet på restriksjoner, kan vi også komme til å måtte stramme inn, avhengig av situasjonen. Men vi har nå satt inn rekordstore ressurser på grensene våre, både når det gjelder politi, helsepersonell og Heimevernet, for å kunne håndtere køen av reisende, og nettopp sikre oss at man blir registrert, testet og at man har kunnskap om karantenereglene, sier Monica Mæland.

Utelukker ikke

I klartekst betyr det at myndighetene ser for seg et scenario der fullvaksinerte fra utlandet må i karantene, hvis det blir press på helsevesenet igjen, bekrefter justisministeren.

– Vi kan ikke utelukke noe. Dette året har vist oss at vi må være beredt både til å stramme inn, men også lette opp når situasjonen tilsier det, fortsetter hun.

Monica Mæland sier at dette vil avhenge av smittevurderingen av fullvaksinerte.

– Foreløpig har vi ikke grunnlag for å gjøre slike endringer. Fullvaksinerte kan reise uten karantene, slik det er i dag, men man må registreres og testes. Vi er veldig opptatt av å holde disse tiltakene, for å ha kontroll og se an hvordan deltaviruset utvikler seg