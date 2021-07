Vil ha enda strengere regler for bruk av elsparkesykler. – Det skjer så fort

De nye innstrammingene for bruk av elsparkesykler kan bli enda strengere. Rehabiliteringslege ved spesialsykehus mener at dette er høyst nødvendig.

På Sundaas sykehus i Alværn i Akershus har personalet fått merke konsekvensene av elsparkesykkelbruk. I år har nettopp disse ulykkene vært dominerende.

– Vi får inn alvorlige traumatiske hjerneskader, det er den vanligste årsaken. Det kan også være kompliserte og mange brudd, sier rehabiliteringslege og fagdirektør ved Sundaas sykehus, Grethe Månum.

Tirsdag uttalte byrådet i Oslo at elsparkesykler fra september ikke vil være tilgjengelig mellom 23 og 05, og at de vil redusere antallet fra rundt 25 000 sykler til 8000. Det kan også bli aktuelt med ytterligere innstramminger.

Ønsker strengere regler

Fem til ti pasienter har kommet fra akuttsykehus til Sundaas sykehus, som er Norges største spesialsykehus innen rehabelitering, med alvorlig traumatisk hjerneskade.

Fagdirektør og rehabiliteringslege Månum håper på enda strengere innstramminger mot elsparkesykler. Foto: TV 2

Etter å ha sett skadene elsparkesykkel-brukere har blitt påført, er Månum selv motstander.

– Men hvis det skal være i bybildet, må volumet ned. Innenfor rehabilitering er vi også veldig opptatt av bruken av hjelm, sier hun.

– Det skjer så fort, og du er så ubeskyttet.

– Mener du at det burde ha vært enda strengere?

– Ja, sier Månum.

Forventer handling

Byrådet kom tirsdag med klar beskjed til sparkesykkelaktørene:

– Da forventer jeg at de retter seg etter de kravene vi har vedtatt, selv om de formelt trer i kraft i september, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Hellvin Stav (MDG).

ARKIVFOTO: Sjef for Voi Norge Christina Moe Gjerde er ikke fornøyd med de seneste innstrammingene for elsparkesykler i Oslo. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Aktørene er på sin side uenig i tiltakene som innføres.

– Det som foreslås er inngripende, ikke bare for brukerne, men også for våre egne team. Så det skal vi bruke tid på å gå gjennom i dag, sier sjef for Voi Norge, Christina Moe Gjerde.

Hun legger vekt på at økning i antall skader også kommer av at det ukentlig er et par hundre tusen turer i Oslo.

– Så dette er et tilbud og et ønske fra folket i Oslo som vi må huske har kommet for å bli, og som vi må legge til rette for å bevare, sier Gjerde.

– Ikke gode nyheter

TV 2 har snakket med noen av elsparkesykkelbrukerne om innstrammingene.

– Det var ikke gode nyheter. Jeg pleier ikke å bruke det på kvelden, men det er greit at det er tilgjengelig for folk sånn at de kommer seg rundt, sier Nazat Sahag (29).

– Men jeg tror det skal gå greit, i hvert fall for de som er ute etter 23 og er beruset, sånn at de ikke skader seg selv eller andre, fortsetter han.

ARKIVFOTO: Utenfor operaen ved Akerselva var er det en stor samling av elsparkesykler. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Frida Fiona Fugelseth (24) bruker syklene selv, men er likevel positiv til innstrammingene som tirsdag ble lagt frem av byrådet.

– Helhetlig er det minst like mye problemer som det er goder, sier hun.

– Jeg har et lite håp om at alt blir borte, det er hyklerisk å si når jeg bruker det selv, men det tror jeg hadde vært helt greit, sier Fugelseth.

Frykter det er for sent

Rehabiliteringslege Månum frykter for skadene som kan oppstå innen innstrammingene trer i kraft i september.

– Jeg syns det er for sent, det er viktig av aktørene tar et ansvar. Fagmiljøet er samlet på at vi må få på plass den reguleringen så fort som mulig, sier Månum.

– Som rehabiliteringslege er jeg veldig opptatt av å forebygge der vi vet det er økt risiko. Så jeg er veldig glad for at den innstrammingen kommer, og håper det skjer fortest mulig, fortsetter hun.

Det er et stort spenn i hvem som skader seg, de kan være erfarne med bruk av elsparkesykkel eller det kan være første gang de prøver.

– Det er så høy ulykkesrisiko og det blir så mange konflikter i bybildet. Får vi ned farten, og får vi til en med riktig bruk, så tenker jeg at jeg også kan bli overbevist om at det har en plass i bybildet. Men det må en tydelig regulering til, sier Månum.