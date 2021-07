Svensk skremmeskudd: – Han er i ferd med å bli et like stort medaljehåp som kjæresten

Frida Karlsson (21) og William Poromaa (20) ser ut til å være godt i rute til OL-sesongen.

Tirsdag satte de begge rekord i «Hallstatestet» - en 1800 meter lang løype opp Hallstaberget i Sollefteå, der den gjennomsnittlige stigningen ligger på tolv prosent, skriver langd.se.

Skiløpere har brukt løypen i årevis, men på herresiden har den tidligere rekorden til Dan Marsch stått seg i hele 30 år.

– Er utrolig stolt og glad over at jeg kan si at det er jeg som nå er rekordholder med tiden 7.49, skriver Poromaa på Instagram.

– It’s coming home!! To nye Hallstatest-rekorder til familien Poromaa/Karlsson, skriver Frida Karlsson samme sted.

– Et like stort håp som sin bedre halvdel

Resultatene får TV 2s langrennsekspert til å spå å store ting er i emning.

– William Poromaa har allerede blitt stemplet som redningen for svensk herrelangrenn. I fjorårets VM imponerte unggutten stort, og nå ser det ut til at han har tatt nok et steg i riktig retning. Legg merke til at han regelrett knuste persen til en kapasitetssterk løper som Johan Olsson, som tok medalje i samtlige mesterskap mellom 2010 og 2017, i tillegg til å slå en over 30 år gammel løyperekord. Kjæresten til Frida Karlsson er kanskje i ferd med å kunne bli et like stort medaljehåp som sin bedre halvdel, sier Petter Soleng Skinstad.

Nå tror han også svenskene «endelig» kan være i ferd med å stable på beina et slagkraftig stafettlag på herresiden igjen.

– Poromaa var ikke alene om å utvikle seg i fjor. Med seg på oppturen hadde han også fått Oskar Svensson og Jens Burman, som begge gjorde karrierens beste løp i vinter. I dagens test fulgte Ebba Anderssons lillebror, Fredrik, nærmest Poromaa, så svenskene er tilsynelatende på vei tilbake mot et stafettlag som kan kjempe i toppen igjen også i herreklassen, mener Skinstad.

– Bedre enn noen gang

Frida Karlsson knuste Ebba Anderssons løyperekord med 20 sekunder i fjor. Tirsdag forbedret hun den med ytterligere åtte sekunder, med tiden 8.28.

– Det kan bare bety én ting, nemlig at «världens bästa Karlsson» er bedre enn noen gang. Dette får nok Therese Johaug med seg fra italienske Seiser Alm, der hun for tiden er på høydesamling og trener mot OL i Beijing. Veien til hennes første individuelle OL-gull ble hakket tøffere i dag, spår Skinstad.