MG gjorde comeback i Norge i fjor, med en bil som har blitt en knallsuksess.

Deres ZS EV er langt fra elbilen som gjør mest utav seg, den går heller ikke veldig langt sammenlignet med mange av konkurrentene. Men svært gunstig pris og en ellers god totalpakke har fristet mange kjøpere – og faktisk overgått importørens egne ambisjoner om salg.

Har du levd en stund, forbinder du sannsynligvis MG med sportsbil og særlig cabriolet. MG-historien går helt tilbake til 1920-årene. Storhetstiden var på 50-, 60- og 70-tallet. Særlig MGB er for mange definisjonen på klassisk, engelsk roadster.

Etter hvert ble tradisjonsrike merker som MG, Austin, Morris og Triumph innlemmet under Rover-paraplyen. Det gikk ikke så bra. I 2005 var konkursen et faktum. MG havnet etter hvert i Kina og er nå eid av bilgiganten SAIC.

De har store planer og i Europa bruker de MG-navnet for alt det er verdt, i det som etter hvert skal bli en stor offensiv.

ZS er altså elektrisk og det er elbiler vi skal få fra MG fremover. Men nummer to ut fra merket i Norge er en ladbar hybrid. EHS heter den og er en crossover/SUV i familiebilklassen. Med lengde på 4,57 meter plasserer den seg omtrent midt i klassen her. 4x4 får du forresten ikke, her er det forhjulsdrift som gjelder.

MG EHS Luxury Pluss: Mye bil for pengene, lave drivstoffkostnader hvis du lader ofte. Minus: Pregløst design, mangler litt for å stå ut fra konkurrentene. Pris fra: 369.990 kroner Pris testbil: 411.490 kroner

Hvordan er den å kjøre?

ZS er ikke en stor kjøreopplevelse, derfor har vi heller ikke de store forventningene til EHS. Men her blir vi faktisk positivt overrasket. Det er ingen wow-faktor over kjøreegenskapene her, men de er trygge, gode og forutsigbare.

Batteripakken i bunnen bidrar til tung og komfortabel kjørefølelse. I tillegg er støydempingen bra. Det bidrar til å gjøre dette til en god langkjøringsbil. Mindre ujevnheter merkes litt i hele bilen, men totalt sett er dette absolutt godkjent.

Drivlinjen består av en 1,5-liters bensinmotor. Batteripakken er på 16,6 kWt. Samlet systemeffekt er på 258 hk. Det gjør bilen sprek. 0-100 km/t går unna på 6,9 sekunder. Toppfarten er forresten begrenset til 140 km/t. Så noen Autobahn-konge blir du ikke med denne. Du kan kjøre elektrisk opp til 130 km/t.

Offisiell rekkevidde på strøm er på 52 kilometer. Det virker absolutt realistisk, i alle fall nå på sommeren. Når vi tester flere ganger under varierte kjøreforhold, ender vi på mellom 55 og 60 kilometer. Her hører det med til saken at forholdene er så godt som optimale. Tørre, fine veier og over 20 grader.

Girkassen har ti trinn og fungerer bra sammen med drivlinjen. En del ladbare hybrider blir fryktelig masete når du presser dem på turtall. Det slipper du på EHS, selv om den ikke er kjempeglad i bli kjørt for hardt, den heller. Du lærer deg fort til å dosere gasspådraget riktig.

Det offisielle forbruket ligger på 0,18 liter/mil. Som vanlig på ladbare hybrider, er det et veldig teoretisk tall. For å klare dette, må du ha mye småkjøring og lade ofte. Det hører med til saken at bensintanken bare er på 37 liter. Her har MG tydeligvis hatt behov for å spare plass. På langtur må du dermed ta høyde for endel bensinstasjon-stopper.

Dette blir trolig en av Norges mest solgte biler

MG-logoen i grillen gir fort assosiasjoner til engelsk sportsbil. Men "nye" MG holder seg så langt til langt mer fornuftige biler.

Plass og praktiske løsninger:

Hva får du med deg?

Bagasjerommet er ikke kjempestort til at bilen tross alt er nesten 4,6 meter lang. Her merkes det at drivlinjen stjeler plass. 448 liter er det du får med her. I tillegg kan du pakke endel i høyden. Det er ett ganske kompakt rom under gulvet, det egner seg best til å lagre ladeledningen i. En liten detalj: Her er det ikke noe strømuttak i bagasjerommet, det er vi vant til å finne på de aller fleste nye biler. Det er heller ikke festekroker eller bagasjeskiller her.

Baksetet på testbilen er ikke justerbart i lengden, det ville gitt litt ekstra fleksibilitet. Feller du ned baksetet, øker bagasjeromsvolumet til 1.375 liter.

Ikke kjempestort bagasjerom, her stjeler drivlinjen en del plass.

Livet i baksetet:

To voksne sitter bra i baksetet. Ryggen er litt bratt, men sittekomforten for øvrig god. Det er Isofix på de to yttersetene. Plassen er god alle veier, men som vanlig i biler i denne klassen blir bredden snau for tre voksne.

Baksetepassasjerene har egen friskluftdyse i midtkonsollen. Her er også to USB-uttak. Midtarmlenet inneholder to koppholdere og et ekstra oppbevaringsrom. Smart! Panorama-soltaket (størrelse XXL) gir mye lys inn i kupéen.

Bak rattet:

Integrerte nakkestøtter i de gode forsetene.

Kvalitetsfølelsen i interiøret er helt godkjent. Det meste du tar og kjenner på gir en solid følelse.

Forsetene er også gode, med skikkelig sidestøtte. MG har gått for en løsning med integrerte nakkestøtter. Det passer nok ikke alle like godt.

Den adaptive cruisekontrollen betjenes via en hendel nede på rattet. Den er godt skjult av nettopp rattet. Her ligger det an til endel knoting før den sitter i fingrene. Ingen spesielt god løsning. MG har også gjemt unna knappen som åpner tanklokket, helt i underkant nederst til venstre på dashbordet. Null problem når du vet hvor den er, men første gang må du lete litt for å finne den. Infotainmentsystemet krever også sitt, mer om det litt senere.

Vi tar med at det er to gode koppholdere mellom forsetene, også bra med oppbevaringsrom. Rommet under midtarmlenet har også kjøling. Fint å ha, særlig i varmen.

Interiørkvaliteten er slett ikke verst i forhold til prislappen. Men infotainmentsystemet bør MG gjøre noe med snart.

Design: Utenpå og inni

– Pappa, ser ikke denne ut som en bil gamle folk kjøper?

Spørsmålet kommer (helt uoppfordret) fra datteren min på 10 år som går rundt bilen før hun skal sette seg inn. Og hun har helt klart et poeng. Her har ikke designerne forsøkt å spille på noen sporty MG-tradisjoner.

I stedet har de laget et crossover-design som er et slags minste felles multiplum av de mest trauste bilene i klassen. Jeg tenker forrige generasjon Hyundai Tucson, første generasjon Nissan Qashqai, litt Mazda CX-5 og en Suzuki som ser så kjedelig ut at jeg ikke en gang husker navnet på den.

Resultatet er ett stykke ganske pregløst og anonymt bildesign. Men kanskje bryr ikke målgruppen seg så veldig mye om akkurat det?

Innvendig ser det bedre ut en prislappen tilsier. Det kunne fort vært en betydelig billigfaktor her, men det er det ikke. Her har vi myke overflater, ganske fine materialer og detaljer med blant annet de to store luftdysene ute på hver side. De minner meg om både Audi og Alfa Romeo, ikke dumme merker å hente inspirasjon fra til bilinteriør.

Ett stykk veldig lite særpreget bildesign. Tar vi bort logoene, er det sannelig ikke lett å gjette hvem denne bilen kommer fra.

Tech-faktor:

Flere av de kinesiske elbilprodusentene satser på høy tech-faktor når de skal slå seg inn i markedet, Xpeng og Nio er to eksempler på det. MG kjører en litt mer traust linje også her. Testbilen har MG Pilot, med delvis automatiserte kjørefunksjoner opp til 60 km/t. Blindsonevarslingen reagerer også på kjøretøy bak bilen. Nødbrems er naturligvis også på plass. Ryggekameraet har såkalte dynamiske veiledningslinjer.

Du kan bruke Apple Carplay og Android Auto. Instrumentpanelet er en 12,3-tommers skjerm, den på midten av dashbordet er på 10,1 tommer. Herfra styres de fleste funksjoner, i kombinasjon med en rad fysiske brytere under.

Brukervennligheten er imidlertid langt bak de beste i klassen. Du må mye inn og ut av de ulike visningene og i sum blir det nesten merkelig tungvint. Det krever altfor mye trykking på brytere og på selve skjermen – funksjoner som er betydelig enklere hos de fleste av konkurrentene. Navigasjonen reagerer også ganske tregt. Vi får en sterk følelse av at dette er et system som trekker på årene og som har blitt klattet på underveis. Her bør MG komme opp med noe bedre. Snart.

Elektriske ZS er en stor suksess i Norge, så langt har det gått langt tyngre for EHS.

Konklusjon:

Akkurat som elbilbror ZS gir MG EHS mye bil for pengene. Testbilen er altså Luxury-utgaven som kommer på 411.000 kroner. Velger du innstegsmodellen Comfort, sparer du 40.000 kroner. Noe av utstyret som skiller disse to er panoramasoltak, sportskinnseter, elektrisk betjent bakluke, 18-tommers felger og endel innvendig pynt. Alt dette er «kjekt å ha» og løfter bilen noen ekstra hakk.

Vanligvis er vi i Broom ganske konsekvente på å anbefale mye utstyr, men i akkurat dette tilfellet er jeg faktisk i tvil. Til 369.000 kroner er dette et lite kupp. Når vi runder 400.000 er det fortsatt mye bil for pengene, men da nærmer vi oss også endel konkurrenter.

Comfort-utgaven har naturligvis akkurat den samme drivlinjen, samme komfort og plass. Og til denne prisen skal du slite med å finne konkurrenter som matcher. Vil du ha en ladbar familiebil til lavpris? Da er det ikke dumt å se nærmere på EHS.

Det er alltid usikkerhet forbundet med «nye» bilmerker. Måten ZS har blitt tatt imot på, gjør imidlertid at vi neppe trenger å være veldig bekymret for posisjon i markedet og annenhåndsverdi fremover. MG kommer straks også med en større, elektrisk SUV. Dermed tyder mye på at de klarer å etablere seg godt i det norske markedet, på svært kort tid.

Eierne mener:

EHS er så ny modell at vi ikke har noen vurderingen inne av den i «Eierne mener» her på Broom? Har du en EHS? Da håper vi du kan bruke noen minutter på å dele dine erfaringer. Klikk her for å lese mer om dette:

MG har fått en svært god start på comebacket i Norge. Det er grunn til å tro at det vil fortsette, med ny og elektrisk SUV som snart kommer til landet.

MG EHS LUXURY Motor og ytelser: Motor: Bensinmotor + en elmotor Effekt: 258 hk / 370 Nm 0-100 km/t: 6,9 sek. Toppfart: 140 km/t Forbruk (WLTP): 0,18 liter/mil Batteri/lading: Batteripakke: 16,6 kWt Rekkevidde på strøm,: 52 km (WLTP) Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 457 x 187 x 168 cm Bagasjerom: 448 / 1.375 liter Vekt: 1.775 kilo Tilhengervekt: 1.500 kg Pris: Startpris: 369.990 kroner Pris testbil: 411.490 kroner

Se video av elektriske MG ZS under: