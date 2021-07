Mann hentet opp av vannet – fraktet til sykehus

Øst politidistrikt fikk klokken 15.44 melding om en drukningsulykke på Husebystranda i Råde. Det skriver de på Twitter.

En mann i 80-årene hadde vært under vann, men er hentet opp på land og puster.

– Ulykken skal ha skjedd under bading. Vitner skal ha observert at mannen havnet under vann i om lag ett minutts tid. Det var også de som fikk ham i land, sier operasjonsleder Tom Sandberg til TV 2.

Mannen skal ha våknet til før nødetatene kom til stedet. Klokken 16.01 melder politiet at luftambulanse er på stedet.

– Han blir tatt med til Kalnes sykehus for videre sjekk, fortsetter Sandberg.