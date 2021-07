Stortalentet studerer Ronaldo: – Han har en spesiell teknikk

Rosenborgs Julie Blakstad (19) har stått igjen etter treningene og terpet avslutninger gjennom hele sesongoppkjøringen.

I 3-0-seieren mot LSK Kvinner i slutten av juni, fikk stortalentet betalt i form av to klassescoring takket være sine dødelige avslutninger.

Nyt målene i reportasjen over!

Inspirasjonen har hun hentet fra en av fotballverdens største.

– Jeg har sett mye på Ronaldo. Han har vært et forbilde. Han har en spesiell teknikk, sier Blakstad til TV 2.

Men Cristiano Ronaldo må dele litt av æren med pappa Even, som hele tiden maser om at 19-åringen må skyte mer.

– Han sier som regel «hva har jeg sagt», eller noe sånn. Han tar på seg litt av æren, og er fornøyd med at han har husket å si før kamp at jeg skal skyte, ler Blakstad.

19-åringen fra Ottestad beskrives som et av Norges største talenter, og har allerede fem landskamper. Nylig takket hun også nei til et tilbud fra Chelsea.

– Det viktigste for meg egentlig bare at jeg føler jeg er klar for å ta det steget selv. Jeg tror det er viktig for at man skal lykkes og ha det bra utenfor fotballen, sier hun.

Hun er uansett ikke redd for å drømme stort. På sikt er målet en mesterskapsmedalje med Norge, samt å spille for en klubb i Champions League.

Og kanskje kan hun gå i Cristiano Ronaldos fotspor når det gjelder klubbvalg også.

– Jeg har egentlig ikke peilet meg ut noen spesiell klubb, men jeg har jo heiet på Manchester United hele livet. Det hadde vært artig å spille for dem, sier Blakstad.