Sancho presentert som Manchester United-spiller

Manchester United bekrefter at de har signert Jadon Sancho (21).

Han ble presentert som United-spiller fredag, ikledd det som er klubben sin nye hjemmetrøye sammen med Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær.

I et intervju med klubbens hjemmeside er engelskmannen overlykkelig over å bli Manchester United-spiller.

– Sjansen å spille for United er en drøm som går i oppfyllelse, og jeg kan nesten ikke vente med å prestere i Premier League. Dette er et ungt og spennende lag, og jeg vet at vi sammen kan utvikle oss til noe spesielt, noe som kan gi suksessen som supporterne fortjener. Jeg ser frem til å jobbe med manageren og trenerteamet for å utvikle spillet mitt videre, sier Sancho i en kommentar.

Da det tidligere i sommer ble klart at Manchester United og Borussia Dortmund var kommet til en enighet angående Sancho, mente TV 2s fotballekspert, Simen Stamsø-Møller at signeringen er med på å bringe Manchester United nærmere målet sitt:

– Det er å bli best. Sancho hjelper dem uten tvil til det. Han gir dem flere strenger å spille på i angrepsspillet sitt, sier Stamsø-Møller.

Han sier det ligger mye prestisje i overgangen for Solskjær og hans klubb.

– Sancho hadde ikke valgt å dra til Manchester United dersom de ikke var et godt lag, som han har tro på.

Lederen av Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb, Bernt Hjørnevik, var også i ekstase da overgangen ble kjent tidligere i juli.

– Det har vært en lang saga. Han er en viktig brikke i måten Solskjær ønsker å spille på. Han kan score og er en viktig tilrettelegger. Han fyller et tomrom som en tydelig høyrekant, sa han til TV 2.

Til tross for å ha signert spillere som Shinji Kagawa og Henrikh Mkhitaryan fra Dortmund med varierende hell, er Hjørnevik overbevist om at den engelske vingen vil bli en suksess på Old Trafford.

– Vi henter en engelskmann som kan Premier League. Selv om han ikke har spilt der før, så er han en engelskmann. Det er enklere å tilpasse seg enn det er for en japaner eller armener, sa Hjørnevik.

Til tross for en formdupp i fjor høst, samt noen skader, endte engelskmannen med 17 mål og 15 målgivende pasninger i alle turneringer forrige sesong.

Totalt har Sancho bidratt med 50 mål og 64 målgivende pasninger for de gule og svartkledde siden hans debut i 2017.

Ifølge overgangsguru Fabrizio Romano betaler Manchester-klubben drøyt 860 millioner norske kroner for den eminente lynvingen.