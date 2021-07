Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei! Hva synes Broom om en Mitsubishi Outlander diesel? Er en 2007 modell, manuell gir. Mer vet jeg egentlig ikke. Er dette en kurant bil å kjøpe?

Er det spesielle feil på bilen jeg bør være obs på? Hvordan er disse i forbruk til å være diesel og til slutt – er det mye rust?

Håper dere kan svare meg. Vennlig hilsen John-Harald

Benny svarer:

Hei John-Harald! Klart du skal få svar!

Andre generasjon Mitsubishi Outlander var et friskt og tiltrengt pust fra den japanske fabrikanten da den kom i 2007. Bilen så fin og moderne ut, kjøreegenskapene var gode, bilene har også et godt firehjulsdriftsystem som faktisk takler lettere offroad-kjøring om den låses i «lock».



Ikke at man bør dra over steinrøyser og stokker med den, men den er tøffere på det området enn mange av konkurrentene. Dessuten kunne den leverse som syv-seter også. Noe den var ganske alene om i det segmentet. Nå skal det sies at plassen i bakre seterad var noe begrenset.

Bilene er fra den tiden da dieselmotor var det eneste riktige i en kompakt SUV. De fantes i to varianter. En 2-liter levert av VW på 140 hestekrefter. Fra 2008 en 2,2-liter med opphav fra Peugeot på 156, eller 173 hestekrefter. Både Peugeot og Citroën hadde forresten egne varianter av bilen.

2-liter dieselen på 140 hk er nok vanligste motorisering i de norske bilene. Til å begynne med var det litt problemer med disse. Elektronikken fra VW snakket ikke så godt sammen med Mitsubishi-elektronikken, men dette skal for lengst være ryddet av veien nå.

Interiøret er ikke av de mest påkostede, men praktisk og brukervennlig. Noen eiere påpeker også at bagasjerommet er relativt smalt og at plassen her ikke er helt som forventet.

Bilene har etter hvert blitt billige. Du får de eldste fra 20.000-30.000 kroner. Vi snakker da godt tilårskomne doninger, med rundt 300.000 kjørte kilometer på telleverket og gjerne en medfølgende mangellapp fra siste EU-kontroll.

Skal man ha en noenlunde driftssikker og problemfri bil, er det nok lurt å legge litt mer penger i den. Fra rundt 70.000-75.000 kroner får man litt nyere biler, med god servicehistorikk og som nylig er EU-godkjente, Ofte har disse gått en god bit under 200.000 kilometer.

Kvaliteten er generelt god, men det er klart at både alder og et anstendig antall kjørte kilometer setter sitt preg på disse også.

Bremser både foran og bak bør sjekkes litt nøye. Rustne bremserør forekommer, det samme gjør defekte støtdempere og hjullagre. Feil på EGR-eksos-rensesytemet er ganske vanlig. Vær også oppmerksom på at deler til Mitsubishi ikke er de billigste å kjøpe, om man må ha originale. Sjekk også når registerreim skal byttes og hva det koster. Her er det forskjeller på 2-literen og 2,2-literen. Det er med andre ord påkrevd med en litt grundig gjennomgang av bilen før kjøp.

Leter du opp en hel og pen bil i god teknisk stand, er dette fortsatt en praktisk og fornuftig familie-SUV til en hyggelig pris, mener jeg.

