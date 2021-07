FHI sa feilaktig at to kommuner ville ha færre doser

– Dette var viktig å rette opp i slik at vi får nok doser til innbyggerne våre, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus i Moss til Moss Dagblad.

FHI publiserte mandag en oversikt over kommuner som har avbestilt førstedoser med koronavaksine. De aktuelle kommunene har tilbudt vaksine til sine folkeregistrerte innbyggere over 18 år.

I oversikten ble Ullensaker etter hvert fjernet siden kommunen ikke har meldt om avbestilling. FHI innrømmer at det samme gjelder for Moss.

– Her har det nok dessverre sneket seg inn en misforståelse. Jeg kan bekrefte at det ikke er endringer på tidligere formidlet utsending for uka 29. Vi beklager feilen og vil sørge for at den blir rettet opp, skriver Ivar W. Grosvold i FHI til Moss kommune.

De øvrige kommunene er Lier, Sarpsborg, Drammen, Indre Østfold, Råde, Nordre Follo, Eidsvoll, Enebakk, Rakkestad, Fredrikstad og Lørenskog.