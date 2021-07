Ber Boasson-Hagen kontakte tidligere lagkamerat: – Kan la seg inspirere

Søndag fikk en preget og utslitt Edvald Boasson-Hagen trøst av lagets støtteapparat da han kom i mål alene langt utenfor tidsfristen.

Sesongens hovedmål om etappeseier i Tour de France røk, da TotalEnergies-rytteren ikke fikk lov til å fortsette sitt ellevte Tour de France.

Det skjedde uten at Rudsbygningen hadde klart å prege rittets to første uker.

– Viljen har vært der, men det er noe som har holdt ham igjen og det noe som opplagt ikke fungerer, sier TV 2s ekspertkommentator Mads Kaggestad.

Før inneværende sesong signerte Boasson-Hagen en ettårskontrakt med det franske laget TotalEnergies.

Kaggestad er tydelig på at Boasson-Hagen må definere nye karrieremål og velge et lag som matcher hans ambisjoner og mål som rytter de siste årene i karrieren.

Fasit etter første halvdel av årets sesong er 12.-plass som beste resultat. Den kom på den 12. etappen i Tour de France, etter at 34-åringen satt i et brudd han selv mente han ikke hørte hjemme i.

Før det var sesongbeste en 19.-plass i Grand Prix La Marseillaise i januar.

Nå mener Kaggestad at Boasson-Hagen bør oppsøke et nytt lag hvor han får børstet støv av talentet sitt.

– Det viktigste for ham er å havne i et prestasjonsmiljø og få mulighet til å jobbe med detaljer. Han må være i et miljø hvor han trives, blant en gjeng som er offensive, sier TV 2-eksperten, før han fortsetter:

– Han kan ta en telefonrunde. For han har en posisjon i sykkel-verden til å ringe rundt og spørre hvilke muligheter som finnes.

TV 2 har forsøkt å kontakte Edvald Boasson-Hagen uten å lykkes.

– Han kan ta en telefon til Cavendish

Sist gang Boasson-Hagens vant en etappeseier i Tour de France, var for fire år siden. Vi må tilbake til 2019-sesongen da han vant åpningsetappen i Critérium du Dauphiné, for å finne sist gang han sto øverst på seierspallen etter en etappe i et større ritt.

2021 var sesongen han skulle slå tilbake i verdenstoppen med frie tøyler i nytt lag, ti år etter at han vant to etappeseire i Tour de France.

Så langt denne sesongen, hat de store resultatene imidlertid uteblitt.

Kaggestad ser gjerne at Boasson-Hagen tar kontakt med sin tidligere lagkamerat Mark Cavendish, og at han bør la seg inspirere av ham. Den to år eldre rytteren, har nemlig vunnet fire etappeseire så langt i årets Tour de France, og tangert rekorden til Eddy Merckx med 34 etappeseire i rittet.

– Han kan ta en telefon til ham og spørre om det er plass til han rundt Cavendish. De kjenner hverandre godt og Cavendish var blant annet i bryllupet til Edvald, sier Kaggestad, som trekker frem både Bora-Hansgrohe, Team BikeExchage og Dequnick Quickstep som mulige arbeidsgivere for Boasson-Hagen neste sesong.

Kaggestad får støtte fra TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes, som mener at Boasson-Hagen er i en fase hvor han må restarte karrieren.

– Edvald må finne den sulten etter gode resultater. Det i et lag hvor det er noen han kan snakke engelsk med, sier Drivenes, og sikter til at all kommunikasjon i det erkefranske laget TotalEnergies foregår på fransk.

– Tjent nok penger

Samtidig ser ikke Drivenes på det som usannsynlig at Boasson-Hagen signerer for norske Uno-X, som nylig søkte om WorldTour-lisens fra og med kommende sesong.

– Hvis han ser at det ikke er mulig å finne sulten etter gode resultater, tenker jeg at han bør vurdere en rolle som hjelperytter og mentor i Uno-X, mener Drivenes.

Han trekker frem flere ryttere som har blomstret etter at de signerte for det norske profflaget:

– Man har sett på ryttere som Rasmus Fossum Tiller og Kristoffer Halvorsen at de har funnet tilbake til gnisten i Uno-X, men hvor interessert Edvald i å kjøre for et norsk lag som ikke har invitasjon til det største rittene vet jeg ikke.

Uno-X sjef Jens Haugland har vært åpen på at de ønsker samle de største norske sykkelstjernene og i juni bekreftet Boasson-Hagen at det har vært samtaler med laget.

– Jeg er absolutt åpen for det. Det er fint å ha interesse fra Uno-X og flere andre lag. Utviklingen Uno-X har hatt er veldig positiv og planene fremover virker gode. Det er et spennende lag, sa han til TV 2 da.

– Det kommer an på pengene. Edvald er ikke ferdig, men om han blir Uno-X-rytter allerede neste år er litt tidlig å si noe om nå, svarte sportsdirektør i Uno-X, Kurt Asle Arvesen, på direkte spørsmål om det er mulig å signere Boasson-Hagen før 2022-sesongen da han gjestet Tour de France-studio tidligere i sommer.

Samtidig er Kaggestad junior klar på en ting.

– Edvald har tjent nok penger. Han har masse og hvis han skal fortsette karrieren, ville jeg sagt at lønn ikke er det viktigste. Da er det bedre med minstelønn og en kontrakt med bonusavtaler. Han bør være ydmyk når det kommer til lønn.