– Ikke større å vinne VM-gull i langrenn enn i terrengsykling

– Åh! Her må jeg nesten si pass, sier Helene Marie Fossesholm lattermildt.

Da Fossesholm gjestet TV 2s Tour de France-studio, fikk den norske terrengsykkel- og langrennkometen spørsmål om hvilken av idrettene sine det er størst å vinne VM-gull.

– Det er ikke noe større å vinne VM-gull i langrenn enn i terrengsykling. Terrengsykling er en ganske liten idrett i Norge, men kommer du til for eksempel Nove Mesto, er det verdenscup i mai så å si hvert år med 50.000 tilskuere midt ute i gokk. Dagene før tenker du hvor alle kommer fra, for det er midt i skogen, men det er smekkfulle tribuner, sier Fossesholm.

– Kommer du til Østerrike, Tsjekkia og Sveits, ser du at terrengsykling er stort, fortsetter norgesmester i terrengsykling og et av verdens største skitalenter.

Vil til VM i terrengsykling

Fossesholm er Norges største langrennshåp på kvinnesiden, men hun har ingen planer om å sette bort terrengsykkelen.

– Jeg satser på sykkel også, så det er ikke lagt bort eller er en sideidrett. Jeg ønsker ikke å stille opp i ritt kun for å ha det moro. Det er ikke moro å sykle rundt og ikke prestere. Stiller jeg opp i ritt, er målet å gjøre det så godt som mulig. Målet var å vinne NM-gull i terrengsykling, og det var moro å klare det. Allsidighet har jeg alltid stått for, og det betyr mye for meg å vise at jeg holder på allsidigheten, selv om jeg blir eldre, sier Fossesholm.

20-åringen ønsker å få testet seg mot verdens beste i terrengsykling.

– Jeg har luftet tanken med pappa og noen flere om at det hadde vært veldig moro å stille opp i VM. Ikke bare stilt opp, men gått «all in». Skal jeg til VM, drar jeg ikke bare for å få erfaringer og tenke at «det går som det går». Da skal det være med så gode sykkelbein som jeg aldri har hatt før. Jeg tror jeg kan være med å kjempe litt. Ikke om de øverste plasseringene, men litt der oppe. Jeg stiller ikke for å ligge langt nede på listen, sier Helene Marie Fossesholm.

Drømmer om medalje i Beijing

Før den tid jakter hun på store resultater med ski på beina under OL i Beijing kommende vinter.

– Jeg er aldri redd for å si hva målet faktisk er. Jeg liker ikke å virre rundt grøten. Det er en drøm og et hårete mål å ta OL-medalje. Det må være lov å si høyt uten at det skal bli press av den grunn, for det er realistisk, sier Fossesholm.

– Har jeg en god dag og alt klaffer, kan det gå. Går det ikke, så går det ikke. Da kommer det nye OL, og det er ikke vits å grave seg ned av den grunn. Det er et hårete mål og en drøm, og jeg skal jobbe med alt jeg har for det, men jeg skal ikke bli stresset, fortsetter hun.

Fossesholm er imidlertid usikker på om vi får se henne i sommer-OL i Paris om tre år på terrengsykkel.

– Det er langt frem i tid, men vi får se. Jeg tar ett år av gangen. Det hadde vært moro, men til OL må man først ha en plass. I år er det ingen damer fra Norge som har plass. Noen må prestere i verdenscupen og skaffe Norge en plass, sier hun.