FHI om kontroversiell video: – Skal ikke skremmes til å ta vaksine

Mandag skrev TV 2 om australske myndigheters vaksinasjonsvideo, som viser en alvorlig syk, ung kvinne i en sykehusseng, som har store problemer med å puste.

Myndighetene ønsket at videoen skulle få flere unge til å bestille vaksinetime, men har i stedet blitt møtt med krass kritikk.

Også her hjemme reagerer flere, og i kommentarfeltet på TV 2s Facebook-sider var det svært delte meninger om videoen. Der hvor enkelte mener videoen nærmest minner om skremselspropaganda, poengterer andre at kampanjen effektivt illustrerer hvor alvorlig koronasykdom kan være.

KONTROVERSIELL: Den australske reklamevideoen vekker reaksjoner. Foto: Skjermdump

Se den omdiskuterte videoen øverst i saken.

Ikke aktuelt i Norge

Prosjektleder for kommunikasjon ved FHIs koronavaksinasjonsprogram, Anita Odveig Daae, forstår at videoen skaper reaksjoner.

Anita Odveig Daae er prosjektleder for kommunikasjon ved vaksineringsprogrammet til FHI. Foto: FHI

Hun er tydelig på at vi ikke vil se en tilsvarende vaksinereklame her hjemme med det første.

– Det er viktig å få frem at covid-19 er en alvorlig sykdom, men vi tenker at det bør kunne gjøres uten å benytte så sterke virkemidler her i Norge. Uttrykket som den australske filmen har, er ikke en form som vi vil benytte, forteller kommunikasjonsleder Daae.

Vil informere, ikke skremme

Daae forteller at FHIs ønsker å opplyse og informere folk om farene ved koronasykdom og fordelene med å ta vaksinen, men understreker at det til syvende og sist er opp til hver enkelt å avgjøre om man ønsker vaksinen eller ikke.

– Vi tror heller ikke at befolkningen skal skremmes til å ta vaksine. De skal få nok informasjon til å kunne ta et informert valg, legger hun til.

FHI forteller at de gjennom hele pandemien har tilpasset sitt budskap til den gjeldende smittesituasjonen. Dette medførte blant annet at man tidligere brukte mye tid på å forklare hvorfor personer i risikogrupper og helsepersonell ble prioritert først i vaksinekøen. Nå har budskapet endret seg, men virkemidlene er de samme.

– Nå er det viktig å kommunisere at befolkningen bør gripe muligheten når de får tilbud så vi får beskyttet befolkningen så raskt som mulig. Vi benytter også emosjonelle uttrykk, men ikke skremsel, sier Daae.