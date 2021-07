Tror reisekaos vil få flere til å vaksinere seg

Store deler av Europa er grønt på smittekartet til FHI, noe som betyr at man kan reise hjem til Norge uten å måtte gå i karantene som uvaksinert.

Likevel er det ikke helt enkelt. Hvert land har sine egne regler for hva som gjelder ved ankomst.

Noen europeiske land sliter med å få folk til å vaksinere seg, men Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström tror flere vil vaksinere seg for å få et enklere - og tryggere - liv på reisefot etter hvert.

Bergström forhandler om vaksinedoser på vegne av EU, og er også den som sikrer Norge doser.

ROT: Det er komplisert å reise nå, og vaksinekoordinator Richard Bergström tror det vil føre til at flere vil ta vaksinen. Foto: Stina Stjernkvist / TT / NTB

– Jeg tror de ulike reisereglene vi har nå kommer til å påvirke mennesker som vil reise og tenker «oy, dette var vanskelig». I de landene dette gjelder har de et antall ettersluntrere, og de tror jeg kommer til å angre seg og vil vaksinere seg etter sommeren, sier han til TV 2.

En annen årsak til at han tror flere kommer til å vaksinere seg, er fordi han tror private aktører kommer til å kreve vaksinasjon etter hvert, som for eksempel hoteller, festivaler og sportsarrangementer.

Ikke uten risiko

I Norge opplever flere kommuner at unge heller reiser på ferie fremfor å møte til vaksinetime. Det er ikke uten risiko, mener Bergström.

– Det er fremfor alt et problem at man likevel reiser på ferie. At du reiser til Spania, Italia eller andre steder og så kommer hjem, sier vaksinekoordinatoren.

Han viser til at mandag innførte Sverige en anbefaling om at svenske statsborgere må teste seg når de kommer hjem fra reise utenfor Norden.

Myndighetene har sett at folk har tatt med seg smitte hjem fra ferie etter å ha vært på nattklubber og puber. Også i Norge er dette et innreisekrav for uvaksinerte.

– Det er uheldig om man venter med å ta en vaksinedose for å kunne dra til Spania. Det er risikabelt. Det er ganske stor risiko for at man kommer hjem med covid-19, sier Bergström.

Tirsdag sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland til TV 2 at hun ikke utelukker at fullvaksinerte må i innreisekarantene hvis situasjonen tilsier det.

– Foreløpig har vi ikke grunnlag for å gjøre slike endringer, sa hun.

Kan bli strengere

Etter hvert vil det også åpnes for reiser til land utenfor Europa, og da kan man ikke se bort fra at flere land vil stille krav om å være vaksinert for å komme inn i landet, sier Bergström.

– Framfor alt tror jeg vaksinekravet kan gjelde i Asia, hvor man tidligere har taklet SARS og MERS (virus som oppsto på kontinentet i 2002 og 2012 red.anm.). Jeg kan også se for meg at det blir et krav for å komme inn i USA, sier Bergström.

TIL OVERS: Bulgaria og Romania har sagt fra seg doser fordi de sliter med å få folk til å ta vaksinen. I Norge kan vaksinegraden bli opp til 95 prosent, noe som er «utrolig bra», sier vaksineforhandler Richard Bergström. Foto: Javier Torres / AFP / NTB

Han sier at utfordringen fremover blir å etablere sertifikater som kan brukes over hele verden, særlig når det gjelder de som har gjennomgått covid-19.

En annen diskusjon er hvilke vaksiner som skal godkjennes i sertifikatet.

– Det har vært litt bråk nå om at EU-kommisjonen mener EU-godkjente vaksiner skal gi EU-sertifikat, men det finnes land i verden som bruker andre vaksiner, som kinesiske og russiske vaksiner, sier Bergström og fortsetter:

– Jeg tror dette fortsatt kommer til å være rotete det neste halvåret og året. Det er veldig komplisert å reise akkurat nå, sier han.

Flere doser

Landene som har vaksinert færrest i EU, er Bulgaria og Romania. I førstnevnte er 14,5 prosent av befolkningen vaksinert med én dose, og i Romania er tallet 24,5. Til sammenligning er 55,8 prosent av Norges befolkning vaksinert med én dose.

Lav vaksineringsgrad har ført til at landene ikke mottar flere vaksiner. I stedet går det til den felles EU-potten, som innebærer at resten av unionen får flere doser. Ifølge Bergström kan Norge få opp til 30 prosent flere doser.

Selv om det er frivillig å ta vaksine, mener Bergström at det blir vanlig etter hvert, slik som at man tar barnevaksiner, HPV-vaksiner og reisevaksiner.

– Det å ta vaksine mot covid-19 tror jeg etter hvert blir avdramatisert, særlig når man ser hvor mange som tar den og hvor få som får bivirkninger, sier han og fortsetter:

– Desto lengre tiden går, desto flere vil ta vaksinen, tror jeg.