Barne-TV-stjerne dømt etter å ha vært «til fare for barn»: – Oppførselen min var feil

Mandag kveld ble skuespiller og musiker Drake Bell (35) dømt til to års prøvetid, ifølge flere utenlandske medier.

Ifølge Entertainment Tonight og AP handler dommen blant annet om et møte med en 15 år gammel jente.

15-åringen var fan av Bell, og for fire år siden var hun på en av konsertene hans i Cleveland i USA.

De to skal angivelig ha kjent hverandre etter å ha chattet på internett i flere år, men møttes for første gang under konserten.

Da han møtte jenta, skal møtet ha hatt seksuelle undertoner.

Erkjente straffskyld

Han deltok digitalt i tingretten i California, hvor han erkjente seg skyldig i å ha vært en fare for barn. Han erkjente også å ha spredd skadelig innhold til ungdom.

– Jeg aksepterer dommen fordi oppførselen min var feil. Jeg er lei meg for at den fornærmede ble skadet. Det var ikke min intensjon, sa Bell i retten.

Han ble dømt til prøvetid og 200 timer samfunnstjeneste.

Barnestjerne

Bell har gjort karriere som både musiker og skuespiller. Han begynte med skuespillerjobber i 1994, men slo for alvor gjennom med rollen i «The Amanda Show» i 1999.

Han fikk senere en av hovedrollene i Nickelodeon-showet «Drake & Josh».

På Spotify har han over en halv million månedtlige lyttere. Den mest spilte låten hans, «Fuego Lento», har over 26 millioner avspillinger.