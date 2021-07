Real-president langer ut mot klubblegender i lekket opptak: – Svindler og fiasko

Et 15 år gammelt lydopptak som nå har blitt lekket i spansk media skaper hodebry for Real Madrid-president Florentino Pérez.

Den spanske nettavisen El Confidencial publiserte tirsdag et lydopptak av det som skal være Real Madrid-president Florentino Pérez skjelle ut tidligere klubblegender i en privat samtale.

Samtalen skal ha funnet sted i 2006 og inneholder ramsalt kritikk av Iker Casillas og den notoriske måltjuven Raúl González, som ifølge Pérez skal ha omtalt som ødeleggende for klubben.

– Han er en negativ fyr. Han ødelegger Madrid, skal Pérez ha sagt om Raúl før han videre i samtalen legger til:

– Det er forferdelig hvor ille karen er. Jeg kan ikke takle det problemet, og siden jeg ikke kan takle det problemet, har jeg mye å gjøre.

Opptaket stammer fra tiden rett etter 74-åringen ga seg som Real Madrid-president i sin første periode, noe han mener Raul hadde delvis skyld i.

Keeper-legenden Iker Casillas, som står med 725 kamper for Los Blancos, får også unngjelde i lydopptaket,

– Han er ikke en målvakt for Real Madrid. Hva vil du at jeg skal si? Det er han ikke og det har han aldri vært.

Raúl står på sin side med 323 mål for klubben på 741 kamper for klubben han forlot i forkant av 10/11-sesongen da han signerte for tyske Schalke 04.

I dag er han trener for Castilla, andrelaget til Real Madrid, noe som gjør det lekkede opptaket særdeles graverende for president Pérez, som også er under hardt vær for de mislykkede Superliga-planene tidligere i år.

– Zidane er en flott fyr

En av årsakene til Pérez' fratredelse i 2006, før han ble gjenvalgt på nytt i 2009, skal ha vært manglende fokus på sportslig suksess fremfor Real Madrid som merkevare.

I opptakene snakkes det også om økonomi og lønnsnivået til enkelte spillere, men Perez gir også uttrykk for å like enkelte av hans «Galacticos» personlighetsmessig.

– Zidane er en flott fyr. Og Beckham og Ronaldo, ikke sant? Beckham er veldig smart, herregud, han tjener jo 30 millioner euro i året.

– Bruker klubben til sin egen fordel

Iker Casillas er i dag visedirektør for Real Madrid Foundation, en stiftelse som jobber med sosiale prosjekter for barn over hele verden. Som målvakt ble presidenten derimot aldri overbevist over potensialet hans.

– Det har vært en av de største fiaskoene vi har hatt. Men supporterne elsker han, snakker med han. Jeg forstår ikke hvorfor de forsvarer han, lyder 74-åringen i opptaket.

Aller verst går det utover Los Blancos nest mestscorende spiller i historien.

FIASKO: I lydopptaket El Confidencial har fått tilgang til, kalles Raúl for Real Madris største fiasko av Florentino Perez. Foto: JUAN MEDINA

– Raúl er fæl. Han mener at Madrid er hans og bruker alt som er i Madrid til sin egen fordel, skal Pérez ha sagt før han avslutter:

– Vel, det er en av de store svindlerne. De to største svindlerne fra Real Madrid er Raúl først og Casillas på andreplass.

Pérez vurderer søksmål

Ifølge spanske medier skal kilder innad Real Madrid ha stusset over tidspunktet for publiseringen av lydopptaket, noe de mener ikke er tilfeldig.

De hevder det hele er en konspirasjon mot president Pérez. I en pressemelding tirsdag ettermiddag varsler Pérez å gå til sak mot mannen bak opptakene og nettavisen El Confidencial.

– De reproduserte setningene blir uttalt i samtaler hemmelig spilt inn av José Antonio Abellán, som har prøvd å selge dem i mange år uten å lykkes. Det er overraskende nå at, til tross for tiden som har gått, samler avisen El Confidencial dem i dag.

– La dem reprodusere seg nå, etter at så mange år har gått siden samtalene fant sted, forstår jeg at det skyldes min deltakelse som en av bakmennene til Super League. Jeg har lagt saken i hendene på advokatene mine som vurderer mulige handlinger å ta, skriver Pérez i pressemeldingen.