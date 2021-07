Ella Marie Hætta Isaksen ble hetset på skolen – gikk og haiket 40 mil hjem

Lørdag kveld er det igjen duket for hyggelige, tårevåte og minnerike stunder i En kveld hos Kloppen.

Samlet til middag hos Solveig Kloppen (50) sitter denne gangen NRK-programleder Anne Lindmo (51), byrådsleder Raymond Johansen (60) og artist Ella Marie Hætta Isaksen (23).

Sistnevnte fikk vist frem sine samiske røtter og musikalske talent i Stjernekamp i 2018 – der hun gikk seirende ut av konkurransen med Adjágas-joiken «Ozan».

Tiden før dette var imidlertid tung og vanskelig.

BESØK: Anne Lindmo (venstre), Raymond Johansen og Ella Marie Hætta Isaksen gjester denne ukens En kveld hos Kloppen. Foto: Agnete Brun / TV 2

Ble hetset

Isaksen, som opprinnelig er fra Tana, flyttet ned til Alta som 16-åring for å gå på videregående skole der.

Ved hagebordet forteller 23-åringen om hvordan skoletiden ikke ble helt som hun hadde forestilt seg. Sangeren opplevde hets og mobbing for sin samiske bakgrunn.

Se video fra episoden øverst.

– Jeg var veldig klar for det egentlig, trodde jeg. Og så oppdager man mange ting ved livet, forteller hun i TV-programmet, og fortsetter:

VANSKELIG TID: Artist Ella Marie Hætta Isaksen fikk det tøft på videregående i Alta. Foto: Agnete Brun / TV 2

– For meg handlet det veldig om at jeg har vokst opp i et samisk paradis hvor alle rundt meg snakker samisk. Moren min er stolt av det, det å gå i kofte på 17. mai – det er sånn vi gjør det. Og så hadde ingen nevnt for meg at det ikke var sånn overalt. Det var litt uhyggelig av og til å få litt stygge kommentarer: «Huff, må du prate samisk? Kan ikke du dempe deg litt? Snakk norsk, her snakker vi norsk». Det kom så brått på meg.

ISÁK-vokalisten innrømmer at kommentarene gikk hardt inn på henne.

– Det var mange år hvor jeg gikk og la meg, og så prøvde jeg å se for meg hva jeg kunne ha svart. Jeg brukte mye tid på det. «Å, neste gang skal jeg si sånn og sånn», og så står man i den situasjonen igjen, og så kommer ikke ordene. Det var litt selvtillitsknekk, forteller hun.

Serveres gresshoppe-dessert: – Smaker sjokolade

På spørsmålet om Isaksen vurderte å dra hjem til foreldrene, svarer hun følgende:

– Jeg tror jeg er litt sta. Jeg skulle aldri gi opp skolen, det skulle jeg jo ikke. Jeg hadde et par kvelder der det ble ordentlig vanskelig. Og så er det lange avstander.

Forsøkte å gå 40 mil hjem

Men en mørk, forblåst desemberkveld bestemte Isaksen seg for å ta seg hjem til Tana – fem timers kjøretur og 40 mil unna Alta – til fots.

En venninne kjørte henne et lite stykke før hun ble satt av på veien.

– Jeg tenkte at noen kom til å plukke meg opp på et eller annet tidspunkt, forteller hun.

Kan avbryte turnè for å lenke seg fast

Etter hvert haiket sangeren seg til en ødslig plass der det var lite bebyggelse. Videre begynte Isaksen å gå i retning hjemstedet, og da kom tvilen snikende.

– Jeg begynte å tenke: «Huff, dette kan kanskje gå litt dårlig? Hva skal jeg gjøre om ingen plukker meg opp?».

Heldigvis ble Isaksen plukket opp, og befant seg foran foreldrenes dørmatte noen timer senere. Morgenen etter ble hun likevel sendt tilbake til skolen klokken 05 med flyet fra Vadsø.

– Lappet meg selv sammen

Under Stjernekamp-perioden gikk Isaksen i traumeterapi for å bearbeide de vonde opplevelsene i fortiden.

– Det var akkurat i den perioden hvor jeg føler at jeg lappet meg selv sammen igjen, forteller hun.

Jan Thomas om barndommen: – Mye overlatt til meg selv

Hverdagen ble bedre for Tana-jenta etter som tiden gikk.

– Nå har jeg det veldig bra, sier hun og smiler.

Isaksen tror hun har blitt fortere voksen som følge av det hun har opplevd i oppveksten.

– Jeg tror jeg har lært mye av det, avslutter hun.

