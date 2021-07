Tourmanager: Dette må du gjøre den siste uken

Spill Tourmanager her!

Det har vært en innholdsrik og vanskelig uke på Tourmanager. Ryttere som har sett slitne ut har plutselig slått til, og det har vært noen overraskelser.

Jeg har ikke truffet på alle byttene mine, og jeg har falt fra 20.plass til 98.plass, men det er på ingen måte over. Det er nå det skal avgjøres.

Tirsdag venter den letteste av de tre fjelletappene på rad som blir avgjørende. To andrekategorier, en førstekategori og en fjerdekategori venter, før det er en punchy avslutning med motbakke de siste 400 meterne.

Dette er en etappe som er i grenseland for klassikerryttere som Mohoric, Stuyven, Colbrelli, Matthews, Cort og Garcia Cortina. Det kommer helt an på bruddet, når det går og hvordan det kjøres i bakkene. De første milene er lettkjørte, og vi har sett at det tar lang tid før bruddene får gå. Hvis ikke bruddet har gått før første bakke, tror jeg klatrerne vil gjøre opp om seieren.

Deretter venter to fjellavslutninger på Col du Portet og Luz Ardiden. Dersom det går brudd inn her, er det en stjerneklatrer som stikker av med etappeseieren. Minst en av dagene kommer nok sammenlagtgutta til å gjøre opp om seieren. Det er 40 klatrepoeng å hente ved målgang på disse to etappene, så her står også klatretrøya på spill.

Kapteiner

Det er Nairo Quintana (9.8) og Tadej Pogacar (11.8) som fremstår som de sikreste valgene. Quintana går for klatrepoeng, og Pogacar må man bare ha. Quintana har ikke sett all verden ut, men vil nok fortsette å prøve. Uran (8.8) er et alternativ til de to bakkeavslutningene og tempoen hvis du tror sammenlagtkanonene skal kjempe om etappeseier også.

Ellers er det egentlig bare Miguel Angel Lopez (10.0) man bør vurdere. Han har sett svak ut, men kan fort dukke opp i siste uken og ta en etappeseier. Det har han absolutt kvalitetene til. Det kan være en fin sjanse å ta.

Klatrere

Woods (7.8) og Poels (7.0) er trygge valg i den forstand at begge kommer til å gjøre alt de kan og vel så det for den klatretrøya. Der Woods har sett sprekest ut gjennom Touren, var det Poels som var sterkest på søndagens etappe til Andorra.

Julian Alaphilippe (8.2) må leve med favorittstempel til tirsdagens etappe. Den passer ham bra, og der han har sett svak ut i de lengre bakkene, så passer denne etappen ham vesentlig bedre.

Sepp Kuss (7.4) vant søndag, men sier han kun skal hjelpe Vingegaard fra nå av.

Mollema (6.9) er i form, og har best muligheter på tirsdagens etappen. De to andre blir for tøffe for ham.

Carapaz (8.2) er fin på onsdag og torsdag, der må han prøve på noe og kan fort ta etappeseier.

Tourmanager dreier seg også om å finne de andre ikke har. Patrik Konrad (5.6) er billig og har vist bra kjørestyrke. Esteban Chavez (7.0) har omsider vist formstigning. Det samme har Valverde (7.6), og tirsdagens etappe er bra for ham.

Ungdomsryttere

Jonas Vingegaard (6.4) må være selvskreven på laget den siste uken. På den andre plassen fremstår Higuita (7.2) og Gaudu (7.6) som de beste alternativene. Gaudu har omsider funnet tilbake litt form, og kommer til å prøve i siste uken. Higuita har gode muligheter på tirsdag.

Paret-Peintre (5.5) er et billigere alternativ, og han vil også prøve seg. Jeg tror ikke han er god nok for det helt store.

Husk også at det kommer en tempo. Stefan Bissegger (5.5) var uheldig med forholdene på den første tempoen, og bør gjøre det bedre nå.

Temporyttere

Mattia Cattaneo (4.5) er fortsatt mitt valg her som den billigste og mest poengsikre rytteren. Asgreen (7.3) har bra muligheter tirsdag og på tempoen.

Thomas De Gendt (6.5) har begynt å vise litt form igjen, og nå har han begynt å gå for innlagte spurter for å sikre premiepenger til laget. Det er smør i en tourmanagers øre.

Küng (6.5) er favoritt på tempoetappen som venter på lørdag.

I FRONT: Mark Cavendish. Foto: Benoit Tessier

Hjelpertyttere

Wout Van Aert (8.2) kan gjøre det bra på alle de gjenværende etappene. Mohoric (5.3) har gode muligheter på tirsdagens etappe. Det samme har Dylan Teuns (6.7), Jasper Stuyven (6.6), Magnus Cort (6.2), Alex Aranburu (6.3) og Omar Fraile (5.6).

Jeg tror det kan være lurt og ta sjansen på en av de som kan gjøre det bra på tirsdag fremfor onsdag og torsdag, da jeg ser det som mer sikkert at det blir brudd der enn de andre dagene.

Fraile og Aranburu er sammen med Mohoric de jeg har mest tro på tirsdag.

Lutsenko (6.9) og Teuns er de beste alternativene onsdag og torsdag.

Spurtere

Cavendish!

Matthews (10.2) og Colbrelli (9.0) har begge gode muligheter på tirsdagens etappe. De har klatret bra i år, og avslutningen er skreddersydd for dem.

Med Bouhanni ute, er det også mange som må få inn en erstatter. En av de to overnevnte bør inn dersom du har råd, Philipsen (8.8) er bra til de to gjenværende spurtmulighetene.

Sportsdirektør

Jeg beholder QuickStep (10.0) gjennom resten av Touren. Det er det tryggeste, da de har ryttere til alt terreng pluss den beste spurteren. Bahrain (8.2) er de eneste jeg ville vurdert, eventuelt UAE (9.6) hvis du tror på etappeseire til Pogacar.