Nå kommer sydenvarmen

Etter at myndighetene åpnet opp for utenlandsferier, er det flere som har valgt å vende snuten mot sydligere strøk for å nyte late dager og høye temperaturer.

Nå mener meteorologen at du slett ikke trenger å reise utenlands for å kjenne heten på kroppen.

Dårlig start

Vakthavende meteorolog i StormGeo, Lillian Bergheim, forklarer uansett at man må vente et par dager før man kommer opp i de ordentlig høye temperaturene.

– For Sør-Norge sin del så kommer det i morgen et nedbørsfelt med regn og regnbyger. Det kommer til å bli ganske kraftig, og det er også mulighet for torden.

Hun forteller derimot at det er en overraskende værvinner i morgen.

– Generelt kystområdet på Vestlandet og Midt-Norge slipper unna de verste regnbygene i morgen, sier Bergheim.

– Mye grått vær

Nord-Norge er ikke like heldig, og må belage seg på regn store deler av dagen i morgen.

– Desto lenger opp i landet du beveger deg, desto mer regn. Nordland har en del oppholdsvær, mens Troms og Finnmark starter dagen med regn og det ventes flere regnbyger i løpet av dagen, sier meteorologen.

Hun forklarer at det utover uken heller ikke vil bli stort bedre i nord.

– Fra torsdag og inn i helgen så kommer det til å fortsette med perioder med ganske ruskete vær nord i landet. Det vil være mye grått vær med regn og regnbyger, forklarer hun til TV 2.

Sydentemperaturer

Meteorologen har derimot gode nyheter for de som befinner seg øst og sør i landet mot slutten av uken.

– Et høytrykk blir liggende over Storbritannia med rygg innover Sør-Norge, noe som vil føre til høye temperaturer utover denne uken, sier hun og fortsetter:

– Østlandet og Sør-Norge får egentlig veldig mye fint og varmt vær fra torsdag av og gjennom helgen. Det blir veldig mye sol og temperaturer opp mot 30 grader mange steder.

Sammenlignet med mange av populære reisedestinasjoner som Hellas, Italia og Frankrike, kan Norge derfor konkurrere med ordentlige sydentemperaturer.

Holder seg

Fra neste uke av er det ventet at været holder seg relativt stabilt.

– Høytrykket kommer til å holde seg ganske likt, og det kan se ut som det fortsatt blir varmt og fint vær sør i landet. I nord vil det bli mer ruskete, sier meteorologen.

Ettersom Vestlandet og Midt-Norge befinner seg i skillet mellom finværet og ruskeværet, sier meteorologen at det kommer til å bli varierende.

– Det er litt vanskelig å se hvordan det blir på Vestlandet, men det kan se ut som det blir vekslende vær der også neste uke.

Hun forklarer at det derfor kan være lurt å dra på norgesferie sørover dersom du ønsker deg sol og fint vær neste uke.

– Det ser helt klart ut som at Sør- og Østlandet blir den såkalte værvinneren denne uken, sier meteorologen.