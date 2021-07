Fikk prissjokk på norgesferie: – Jeg tør nesten ikke si hva det kostet

Sommerferien er allerede godt i gang, og de fleste nordmenn har valgt å feriere i eget land.

Det meste av hotell og hytter er allerede utleid, og dersom du bestiller nå kan prislappen bli svimlende høy.

– Hvis du skal leie en hytte nå må du nok opp i rundt 20.000 til 25.000 kroner i uka, sier Terje Berge, kommersiell direktør i Finn Reise.

Også mat, bensin, leiebil, inngangsbilletter og parkering kan koste dyrt.

– Man blir litt sjokkert, men vi kan jo ikke akkurat dra hjem igjen heller, sier turgåer Tuva Iversen.

POPULÆRT: I 2018 var det over 100.000 personer som tok seg til toppen av Trolltunga. Foto: Tore Meek / NTB

– Ganske drøyt

For mange nordmenn er det Sørlandet som er drømmedestinasjonen denne sommeren. Hotellene melder om stor pågang, og det fører til at prisene på hotellrom øker kraftig.

– Hos oss er det rundt 500 kroner dyrere i snitt per rom, per dag, sier Kristoffer Eastwood, direktør i Clarion Ernst Hotel Kristiansand.

Flere av hotellene i Kristiansand bekrefter overfor TV 2 at romprisen har gått opp med rundt 25 prosent i år, sammenlignet med juli i fjor.

– Jeg synes det er ganske drøyt. Vi betaler 6500 kroner for et dobbeltrom for to netter. Men barna koser seg, så det er jo verdt det, sier hotellgjest Nikash Asam.

Har du betalt i dyre dommer for å feriere i Norge? Send oss dine beste eksempler!

Bruker 600.000 på smittevern

Hotellene begrunner prisøkningen med ekstra kostnader knyttet til til smittevern.

– For eksempel i juli har vi økte personalkostnader på rundt 600 000 kroner, kun på grunn av smittevernstiltak, sier Eastwood.

Også på Dyreparken Hotell har de økt prisene denne sommeren.

– Vi er nødt til å ta ut høyere priser nå fordi vi på mange områder reduserer kapasiteten vår. Det gjelder blant annet restaurant og frokost, hvor vi må ta ned kapasiteten av smittevernhensyn, sier Øyvind Eikaas, direktør i Dyreparken Overnatting.

– Nesten ingen feriehus igjen

I tillegg til økte hotellpriser er også prisen for å leie hytter og feriehus svimlende høy i sommer.

På Finn.no er det i år tre ganger så mange hytter som er leid ut i forhold til fjoråret. Mange av hyttene var fullbooket allerede før påske.

– Sørlandet er nummer en når det gjelder å leie feriehus. Der er det nesten ingen feriehus igjen, sier Terje Berge, kommersiell direktør i Finn Reise.

UTSOLGT: Det ble tidlig utsolgt for de største hyttene og feriehusene på Sørlandet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

De siste to årene har leieprisene for sommerhus økt med 20 prosent.

– I fjor gikk prisene på feriehus opp med ti prosent og i år har det steget ytterligere ti prosent, sier Berge.

– Nesten som flybilletter

I løpet av ferien er det mange som planlegger å dra på fjelltur i vakker, norsk natur, men også dette kan bli kostbart.

En av de mest populære turene går til spektakulære Trolltunga i Vestland fylke. For å komme seg til toppen må man først parkere bilen.

– Hvor mye betaler dere for å stå parkert her?

– Jeg tør nesten ikke si det engang, sier turgåer Kine Tollefsrud.

BOMAVGIFT: For å parkere ved Trolltunga må man betale en bomavgift, i tillegg til parkering. Foto: Erik Teige

Ved Trolltunga er det i hovedsak tre parkeringsplasser du kan bruke. Prisene for en dag varierer fra minst 300 kroner til 600 kroner på det meste. Det fikk flere av turgåerne til å reagere.

– Jeg synes det var ganske dyrt, Det er jo fri natur, så du skal jo egentlig kunne gå på tur gratis, sier Sofie Hellum.

– Du kan jo nesten få flybilletter tur-retur til utlandet for samme pris, sier Viktor Kreft.

– Ikke så mye

Trolltunga AS bruker pengene de tjener på parkering til vedlikehold.

FLOTT TUR: Evje mener det er verdt å betale litt for den fine turen opp til Trolltunga. Foto: Erik Teige / TV 2

– Bare i fjor brukte vi én million på tilrettelegging av stien, sier Åse Marie Evje, daglig leder i Trolltunga AS.

Selv om turistene må ut med flere hundrelapper for parkering, mener Evje det er verdt det.

– Jeg tenker at hvis man betaler 500 kroner og deler det på en familie, så er ikke det så mye for en så lang og flott tur, sier Evje.