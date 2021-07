Snart er det 400.000 elbiler på norske veier og antallet øker fort. Så langt i år er det registrert 52.361 nye elbiler her til lands. Innen 2025 vil det være om lag en million elbiler i Norge.

Det betyr også at mange som ikke har mulighet til å lade hjemme, vil gå til anskaffelse av elbil. Det igjen stiller større krav til antall ladepunkter.

Samtidig ser vi at kapasiteten her er presset når mange skal på tur samtidig. Årets sommer er det norges- og bilferie som gjelder for mange av oss. Det kommer til å gi køer ved ladestasjonene langs de mest trafikkerte veiene.

Bør tenke nytt

– Vi ser at hurtigladenettverket langs veiene ikke følger med utviklingen i bilparken. Spesielt gjelder det på hovedstrekningene mellom Oslo og Kristiansand og Oslo og Trondheim. Behovet for lading kommer bare til å vokse i årene som kommer, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Han oppfordrer spesielt hoteller, turdestinasjoner, campingplasser, restauranter og kjøpesentre til å tenke nytt om elbillading.

I disse dager er trykket høyt ved hurtigladestasjonene langs hovedveiene våre. Foto: NTB Scanpix

Ladenettverket trenger avlastning

– Såkalte «destinasjonsladere» er godkjente elbil-ladere som gir mer strøm enn en vanlig stikkontakt, men mindre strøm enn en hurtiglader. De er perfekte for kunder som oppholder seg et sted i tre timer eller mer. Da kan man lade mens man går tur, handler, spiser eller overnatter, sier Sødal.

– Slike ladere vil bare bli viktigere og viktigere, både fordi veksten i antall elbiler er så stor, men også fordi hurtigladenettverket langs veiene vil trenge avlasting. Det er bedre at folk lader når de kan, framfor at de venter i kø ved hurtigladestasjonene langs veiene, sier han.

Denne elbilen står og lader i Ringebu sentrum, ved E6. Nå midt på sommeren er trykket høyt her.

Lade når man stopper....

Spesielt råder Sødal hoteller og campingplasser til å se verdien i å tilby elbil-lading som en tjeneste de selger og lar kundene booke.

– Hvis kundene kan booke elbil-lading når de booker rom for natten, kan de planlegge dagen vel vitende om at de får ladet når de kommer frem. I dag er det førstemann-til-mølla-prinsippet, som ikke er veldig forutsigbart, sier NAF-rådgiveren.

– Det å få litt strøm mens man uansett stopper og parkerer bilen er i tråd med prinsippet om å lade når man stopper, framfor å stoppe for å lade, avslutter Nils Sødal.

