Tidligere boyband-sanger stormet banen – utestengt fra Wembley på livstid

Engelske aviser går nå ut med navnet på mannen som løp inn på banen midt under EM-finalen.

Det var Adam Harison som avbrøt en av de mest sette fotballkampene de siste årene på Wembley.

Under EM-finalen mellom England og Italia løp han inn på banen i bar overkropp og sørget for stopp i spillet – til sinne og frustrasjon for både det øvrige publikum, spillere, lagledere, dommere og ikke minst TV-seerne.

Engelske aviser er ikke nådige i sin kritikk av den såkalte «streakeren». The Daily Mail omtaler ham som en oppmerksomhetssyk tidligere reality-deltaker som ønsker seg en TV-karriere.

STORMET BANEN: Her stormer den tidligere boyband-sangeren Wembley under EM-finalen. Foto: Carl Recine

Banestormeren Adam Harison er musiker og tidligere medlem av boybandet New Priority. Bandet hadde fem medlemmer, men i slutten av mars ble bandet oppløst.

Nå venter et rettslig etterspill for den tidligere boyband-sangeren.



I tillegg til å bli utestengt fra alle fotballkamper på Wembley og trolig også andre fotballarenaer i England, risikerer han kraftige bøter og i verste fall fengsel etter at han tok seg inn på banen og avbrøt EM-finalen på Wembley.

Selv kommenterte hovedpersonen banestormingen slik på sin Instagram-konto: