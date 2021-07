United bekrefter enighet med Real Madrid og Varane

– Det er ingen tvil om at dette er det beste stopperparet i Manchester United siden Nemanja Vidic og Rio Ferdinand, sier supporterleder.

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

Der skriver klubben at det eneste som gjenstår før overgangen er gjennomført er den medisinske testen. Real Madrid bekrefter også nyheten på sine hjemmesider.

Den spanske klubben takker av Raphaël Varane (28), som har spilt for dem i ti sesonger. På de ti sesongene vant Varane 18 titler. Av dem er fire Champions League-titler og tre La Liga-titler.

Bernt Hjørnevik, daglig leder i Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb, er henrykt over signeringen som ser ut til å gå i boks.

– Med Varane får vi en topp verdensklassespiller med tanke på det han har gjort og vunnet i Real Madrid, men også det franske landslaget han ble verdensmester med. Han er en verdensstjerne som kanskje ikke blir nevnt oftest, men han er helt der oppe, sier Hjørnevik.

Onsdag fra 20.55 kan du se Manchester United-Brentford på TV 2 Play og TV 2 Sport Premium.

– Beste stopperparet siden Vidic og Ferdinand

Med Varane har Ole Gunnar Solskjær forsterket på stopperplass - en posisjon Manchester United lenge skal ha ansett som en nøkkelposisjon å styrke. Det er ventet at 28-åringen vil danne nytt makkerpar med United-kaptein Harry Maguire.

– Det er ingen tvil om at dette er det beste stopperparet i Manchester United siden Nemanja Vidic og Rio Ferdinand styrte skuten bakerst, sier Hjørnevik til TV 2 og legger til:

– Det er en tradisjon for solide stopperpar i Manchester United, men de siste årene har dette manglet. Maguire har også fått en del pepper, men vi ser jo hvor viktig han er for klubb og landslag når han er vekke. Nå har vi fått «the missing link» med Varane.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener en partner til Maguire har vært det åpenbare stedet hvor skoen har trykket.

– Denne posisjonen har de hatt som den viktigste posisjonen å signere en spiller av klasse. Nå har den viktige brikken falt på plass. En eller to signeringer til så er de omtrent så gode som de kan være, mener Stamsø-Møller.

28-åringen er ventet å slutte seg til sine nye lagkamerater, som er i gang med sesongoppkjøringen, så fort som mulig - etter karanteneperioden.

– Varane har vunnet det United ikke har klart å vinne

Det har blitt rapportert om en sum mellom 400 og 500 millioner kroner for den franske midtstopperen fra engelske medier, men det er fortsatt ikke bekreftet av klubbene.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener Solskjær har gjort mye riktig med signeringen.

– Det er jo en super signering for Manchester United. Det er det ingen tvil om. Han har masse erfaring og i tillegg spilt og vunnet masse med Real Madrid, samt landslaget. Han har vunnet de kampene og trofeene United ikke har klart å vinne. Dette er en spiller som vet hva som skal til og et viktig ledd for å ta de videre, slår han fast.

På spørsmål om rødtrøyene kan kjempe om tittelen allerede den kommende sesongen, er Stamsø-Møller mer skeptisk.

– De ligger der og vaker. Manchester City er fortsatt favoritter. De har den beste stallen og det beste laget, men nå tetter United gapet. Hadde de fått på plass en skikkelig god sentral midtbanespiller, så kunne jeg fort sett for meg Solskjær og gjengen vinne ligaen.

Hjørnevik er sikker på at nordmannen i sjefsstolen har funnet sin perfekte mann i midtforsvaret.

– Solskjær har hatt han på radaren lenge, slik som han hadde Sancho. Han har truffet på nærmest alt av signeringer. At Varane kommer til klubben med prislappen media rapporterer, det synes jeg er en kjempeavtale, slår supporterlederen fast.

Franskmannen debuterte for Los Blancos tilbake i 2011 etter overgangen fra RC Lens og fikk totalt 360 kamper for Madrid-klubben, hvor han også noterte seg for 17 mål.

I løpet av sine ti år som Real Madrid-spiller har blant annet Varane vunnet La Liga tre ganger, Copa Del Rey én gang og Champions League fire ganger. Med det franske landslaget ble han også verdensmester i 2018 etter å ha slått Kroatia i finalen.