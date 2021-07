Ineos Grenadier heter den og er slags uoffisiell etterfølger til den legendariske Land Rover Defender. En modell som etter å ha vært på markedet helt siden 1948, forsvant i 2016. Til stor fortvilelse for mange av entusiastene.

Redningen ser ut til å komme fra franske Ineos. En barsk SUV, som er svært lik nettopp Defenderen. Men i en mer moderne versjon, til tross for klassisk utseende.

Bilen vil få separat ramme, men i karosseriet vi det være utstrakt bruk av karbonplater, motor og girkasse skal komme fra BMW. Det er, etter det vi erfarer snakk om sekssylindrede bensinmotorer. Bilen skal være en tøff offroader og skal klare å ta seg fram også der det ikke er vei. Planen er at denne skal settes i produksjon i 2022, i Frankrike.

Mange og store knapper

Ineos Grenadier er en slags uoffisiell arvtager for Land Rover Defender.

Nylig ble interiøret i Grenadier vist. En markant midtkonsoll med store, fysiske knapper preger interiøret. Selvfølgelig for at betjeningen skal være enkel ,selv med votter eller arbeidshansker på hendene. Et moderne infotainment-system er også på plass. Hele interiøret skal også kunne rengjøres med høytrykksspyler.

Også i taket finnes det knapper, og man får litt cockpit-følelse av det hele. Men én detalj stikker seg tydelig ut. Nemlig den røde «sykkelknappen» på rattet. Den er merket med «toot» – og det er en egen tuteknapp for nettopp syklister og fotgjengere med litt snillere lyd, slik at disse ikke så lett skremmes.

Interiøret består av mange og store knapper. Legg også merke til girspaken fra BMW.

Syklist-tut ...

Vi har tidligere vært borti horn med henholdsvis by- og landeveis-funksjon, med forskjellig lydstyrke. Men egen tuteknapp for syklister – det har vi ikke sett tidligere. Men noen må være først med det også. I dette tilfellet altså Ineos Grenadier.

Litt merkelig kanskje, da dette først og fremst er en bil beregnet for kjøring der man ikke så ofte treffer på syklister og fotgjengere …

