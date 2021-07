Paris Hilton får sitt eget matlagingsprogram

Hotellarving og mediepersonlighet Paris Hilton (40) er en driftig kvinne som kaster seg ut i ukjent farvann.

Hilton, som er aktiv i sosiale medier, forsøkte seg eksempelvis foran grytene i den virale videoen Cooking with Paris på YouTube-kanalen sin i fjor.

Nytt matshow

Nå tar 40-åringen kokkeleringen videre til strømmegiganten Netflix, der hun leder seerne gjennom tilbereding av ulike matretter i Cooking With Paris' seks episoder.

Det melder blant andre People og Vulture.

«Hun snur det tradisjonelle matlagingsprogrammet på hodet. Hun er ingen erfaren kokk og prøver ikke å være det heller», skriver Netflix, ifølge People.

KOKEKUNST: Paris Hilton bryner seg på matlaging i sin nye Netflix-serie, Cooking With Paris. Her fotografert under et arrangement i 2020. Foto: Jean-Baptiste Lacroix / AFP / NTB

I Cooking With Paris vil stjernen få hjelp av sine berømte venner, der hun skal navigere seg gjennom nye ingredienser, oppskrifter og uvante kjøkkenutstyr.

Showet er inspirert av Hiltons ovennevnte viralvideo, og seerne får bli med fra dagligvarebutikken til oppdekket bord.

Matlagingsprogrammet slippes på Netflix 4. august.

Tøff ungdomstid

Cooking With Paris er ikke det eneste programmet modellen har medvirket i den siste tiden. I september i fjor rullet dokumentarfilmen «This is Paris» ut på stjernens YouTube-kanal. I dokumentaren kom det frem at Hilton hadde hatt en vanskelig ungdomstid, preget av fysisk og psykisk vold.

Arvingen tilbrakte elleve måneder på Provo Canyon School. Det skulle være en skole med fokus på adferd og mental utvikling. Det var imidlertid tortur, ifølge Hilton.

– De ansatte sa forferdelige ting. De fikk meg til å føle meg dårlig og de mobbet meg. Jeg tror målet deres var å knekke oss. De mishandlet oss fysisk, de slo og kvelte oss. De ville få frykten inn i oss barn, slik at vi var for redde til å si imot.