Fotballryktene: Drakamp om Haaland

Mens Ole Gunnar Solskjær ser ut til å dra i land enda en storfisk. Her er tirsdagens fotballrykter!

Manchester United er nære på å bli enige med den franske landslagsstopperen Raphael Varane om de personlige vilkårene i kontraktsforhandlingene, ifølge Manchester Evening News.

Real Madrid-spilleren har lenge blitt ansett som den langsiktige makkeren til Harry Maguire på stopperplass.

Barcelona har som kjent en svært anstrengt økonomi på grunn av svært høye lønnsutgifter. Nå vil Barcelona gjøre en byttehandel med Atletico Madrid hvor Antoine Griezmann vender tilbake til hovedstadsklubben mens Saul Niguez går motsatt vei, melder Express.

Chelsea har vært ryktet å gjøre fremstøt på Erling Braut Haaland i form av et bud på mellom 150-175 millioner pund. Nå vil Manchester City forsøke å lokke nordmannen til å velge lyseblått fremfor blått, skriver The Sun som også melder at Jack Grealish er en mann Pep Guardiola er særdeles interessert i.

Skulle ikke Manchester-laget lykkes med å signere lysluggen fra Jæren på topp, er Harry Kane øverste prioritet, melder avisen.

Hector Bellerin skal ha fortalt Arsenal at han ønsker å forlate London til fordel for motebyen Milano i sommer. Den 26 år gamle spanjolen er spilleren med lengst fartstid av alle spillerne Mikel Arteta har til rådighet, men nå ønsker han seg vekk til Inter, ifølge Metro.

Ved å legge ut en tweet hvor han hinter om å forlate klubben, som siden er blitt slettet, har Real Madrids Isco selv igangsatt ryktene om at han er på vei ut dørene på Santiago Bernabéu. Ifølge Mirror er det stor interesse blant Arsenal, Tottenham og Napoli for midtbanespilleren.

The Gunners er ut ifra ryktene desperat etter å få bredere dekning på midtbanen. London-klubben skal nemlig følge nøye med på Anderlechts Albert Sambi Lokonga, Lyons franske playmaker Houssem Aouar og Leicester Citys James Maddison, rapporterer The Sun.