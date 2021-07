Ber «Big Tech» utlevere all informasjon om personer som står bak rasisme

England ber de store teknologiselskapene dele all informasjon om personene som står bak rasisme og trakassering på sosiale medier.

Det må få konsekvenser å komme med rasistiske og andre hatefulle ytringer på nettet, mener den britiske regjeringen.

Derfor ber nå myndighetene i Storbritannia de store teknologiselskapene, også kjent som «Big Tech», om å utlevere alle opplysningene de har om personene som kom med rasistiske kommentarer rettet mot Englands spillere etter nederlaget mot Italia i EM-finalen. Det skriver den engelske avisen The Times, ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

– Vi ønsker at det skal få konsekvenser for de personene som tweeter skjellsord og kommer med rasisme, sier en sentral regjeringskilde til avisen.

De store teknologiselskapene, som har base i USA, sitter på store mengder informasjon om sine brukere på sosiale medieplattformer som Twitter, Facebook, Instagram og Snapchat. Det er denne informasjonen britiske myndigheter nå ønsker teknologiselskapene skal dele slik at de som står bak rasismen kan bli identifisert og straffet.

Møtt med massiv fordømmelse

Kravet fra britiske myndigheter kommer etter at flere spillere på Englands landslag ble møtt av en storm av rasistisk hets på sosiale medier etter finaletapet på Wembley.

Spesielt gikk det hardt utover Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka. De rasistiske angrepene mot de engelske landslagsspillerne ble møtt med fordømmelse av flere ledende skikkelser i det britiske samfunnet. Både statsminister Boris Johnson og kongehuset fordømte rasismen på det sterkeste, og mente personene bak «burde skamme seg».

Det samme mente det engelske fotballforbundet (FA) og landslagssjef Gareth Southgate.

Politiet i London har bekreftet at de nå etterforsker de rasistiske kommentarene på sosiale medier.

En talsperson for Twitter sa mandag at de hadde fjernet over 1000 kommentarer med rasistiske ytringer mot de engelske landslagsspillerne. Samtidig har de stengt flere Twitter-kontoer.

Tok til motmæle

På Instagram ble også rasistiske innlegg om Rashford, Sancho og Saka fjernet.

I et brev publisert på Twitter setter Rashford ord på egne følelser etter straffedramaet som ga engelsk tap i finalen mot Italia. Samtidig responderer Manchester United-stjernen på den rasistiske hetsen han og lagkameratene Jadon Sancho og Bukayo Saka opplevde i sosiale medier i etterkant.

Alle tre bommet for England i straffesparkkonkurransen på Wembley.

«Jeg tåler kritikk for mine prestasjoner. Straffen min var ikke bra nok, den skulle ha gått inn, men jeg vil aldri beklage hvem jeg er eller hvor jeg kommer fra», skriver Rashford og fortsetter:

«Jeg har aldri følt på et stoltere øyeblikk enn når jeg ikler meg landslagsdrakten med de tre løvene på brystet og ser familien heie på meg blant et stort publikum».

Et veggmaleri av Rashford på hans eget hjemsted, Withington, ble vandalisert med hatefulle meldinger etter 23-åringens straffebom. Senere ble det tildekket med støtteerklæringer.

«Meldingene jeg har fått i dag har vært overveldende positive. Å se responsen i Withington fikk meg nesten på gråten», skriver Rashford.