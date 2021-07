Janssen-vaksinen kan føre til sjelden nevrologisk reaksjon

Derfor oppdaterte USAs legemiddeltilsyn (FDA) mandag advarselen som følger vaksinen til å inkludere risikoen for å utvikle Guillan Barré-syndrom (GBS).

I advarselen heter det at symptomene begynte innen 42 dager etter vaksineringen og at «sjansen for at dette skjer er veldig lav».

Siden vaksineringen med Janssen begynte i USA har Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mottatt rapporter om 100 vaksinerte personer som i ettertid har utviklet denne immunsystemforstyrrelsen som kan forårsake muskelsvakhet og tidvis lammelse.

Flest menn

Rapporten representerer likevel kun en brøkdel, ettersom nesten 13 millioner amerikanere har tatt vaksinen, som kun krever en dose. De fleste tilfeller ble registrert hos menn, mange 50 år og eldre, vanligvis to uker etter at vaksinedosen var satt.

Produsenten Johnson & Johnson sier i en uttalelse at selskapet har diskutert meldingene om bivirkningen med FDA og helsemyndigheter i andre land.

Ifølge amerikanske myndigheter har det ikke blitt rapportert om tilfeller av lidelsen etter vaksinering med mRNA-vaksinene fra Pfizer og Moderna.

Sjelden sykdom

GBS er en nevrologisk lidelse der kroppens immunsystem skader nerveceller, forårsaker muskelsvakhet eller, i de mest alvorlige tilfellene, lammelse.

Sykdommen rammer mellom 3.000 og 6.000 personer i USA årlig, og de fleste friskmeldes.

Syndromet kan utløses av en rekke infeksjoner, inkludert influensa, cytomegalovirus og Zika-virus. I noen sjeldne tilfeller har personer utviklet sykdommen dager eller uker etter at de mottok visse vaksiner.

