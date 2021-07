Rashford rørt til tårer da lokalsamfunnet tok grep

Tapet i EM-finalen mot Italia har utløst nok en rasismedebatt i England.

Jadon Sancho, Bukayo Saka og Marcus Rashford har alle opplevd rasistisk hets etter å ha bommet i den avgjørende straffesparkkonkurransen.

Politikere og andre personligheter har i tur og orden fordømt hendelsene, men England-profil Tyrone Mings er bare en av mange som mener at det engelske politiske klimaet har sin del av skylden for den avskyelige hetsen.

Og rasismen har manifestert seg på flere vis – på sosiale medier, på tribunen, og også i gatene.

Kort tid etter tapet mot Italia ble et gatekunstverk av Rashford hjemme i Whitington i Manchester, tilgriset og vandalisert med graffiti av rasister.

I en uttalelse på Twitter skriver United-angriperen at han har hatt en tung sesong og at han gikk inn i finalen med lav selvtillit. Likevel var han sikker på at han kunne bidra fra straffemerket. Slik skulle det ikke gå.

Rashford sier unnskyld til fansen for bommen, men:

– Jeg kan ta imot kritikk for mine prestasjoner hele dagen lang – straffen min var ikke god nok –, men jeg vil aldri beklage hvem jeg er eller hvor jeg kommer fra.

23-åringen skriver at til tross for hetsen har han også blitt overstrømmet med varme meldinger fra unge fans. Og det tilgrisede veggmaleriet har siden blitt pyntet med hjerter og lykkeønskninger fra befolkningen i området.

– Meldingene jeg har mottatt i dag har vært helt overveldende, og da jeg så responsen i Withington var jeg nær ved å gråte. Lokalmiljøet som alltid har beskyttet meg, fortsetter å holde meg oppe.

– Jeg er Marcus Rashford, 23 år gammel, en svart mann fra Withington og Wythenshawe, i Sør Manchester. Hvis jeg ikke har noe annet, så har jeg i hvert fall det.

Rashford har også delt brev fra unge fans som prøver å trøste ham og kaller ham «en helt.»

Vandaliseringen av veggmaleriet blir etterforsket av politiet som «rasistisk motivert vandalisme», og ifølge Manchester Evening News skal mannen bak kunstverket, Akse, sørge for at det kommer tilbake i skikkelig stand.