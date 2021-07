Etterlengtet Start-opptur tok dem bort fra nedrykksplass

KFUM-Start 0-2

Start befant seg på nest sisteplass i Obosligaen før mandagens kveldskamp mot KFUM, men etter scoring av Matias Belli Moldskred og Eirik Schulze sørget for en svært etterlengtet seier og et sprang opp til 11. plass på tabellen.

Dermed endte sørlendingene også en vond rekke med tre strake tap. Dette var bare de gule og svartes andre seier under trener Sindre Tjelmelands ledelse.

– KFUM hadde fortjent langt bedre enn null scoringer og null poeng, men dette var en veldig viktig seier for Start, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Den tidligere Start-profilen mener det er viktigere å plukke poeng enn å spille gode kamper i den situasjonen de er nå.

– Måten Start vinner kampen på er alt annet enn imponerende, men når Start ligger der de ligger på tabellen i Obos-ligaen er det viktig for Tjelmeland med et par seire på rad - og det bør de ha veldig gode muligheter til å klare når man ser på hvilke lag som venter i de neste kampene.

I de kampene skal Start møte Stjørdals-Blink og Raufoss hjemme på Sparebanken Sør Arena. Sørlendingene er tre poeng unna å være på kvalifiseringsplass.

– Hvis ikke Start er med i kampen om direkte opprykk har denne sesongen vært en gigantisk fiasko, og med seire i de to neste kampene pluss et par nye spillere inn når vinduet åpner bør Tjelmeland sitt Start være med helt i toppen når vi nærmer oss sesongavslutning.

Mathisen mener overgangsvinduet kan bidra til å snu sesongen.

– Det er ingen andre lag i Obos-ligaen som har Start sine ressurser, og vi vil få se et helt annet Start mot slutten av sesongen enn det vi ser nå - for nå er det en god del spillere i elleveren og på benken som ikke er i nærheten av å være gode nok for det laget Tjelmeland vil skape i Start, sier Mathisen.

– Spillerne jobbet sokkene av seg. For laget og den nye kulturen vi prøver å få til så var det en fantastisk deilig seier, sier Sindre Tjelmeland til Discovery.

To poeng til nedrykk

Seieren tok Start opp i 13 poeng på elleve kamper. Den kom etter tre strake tap for en klubb som var pekt ut som en av sesongens klare opprykksfavoritter.

Eirik Schulze tok Start i ledelsen etter bare fem minutter. KFUM Oslo greide ikke å klarere Eman Markovics innlegg fra venstre, og dermed kunne Schulze lett styre ballen i nettet.

I det 63. minutt doblet Matias Beli Moldskred til 2-0. I forkant fikk han ballen av en uselvisk Martin Ramsland.

Start hadde lenge god kontroll i hovedstaden, men på tampen ble det kaotisk i sørlendingenes boks. Målvakt Amund Wichne måtte blant annet gjøre en eminent beinparade.

Med så vidt en tredel av sesongen unnagjort ligger Start på 11.-plass. Det skiller bare to poeng til Strømmen på direkte nedrykksplass. KFUM er nummer ni med 13 poeng.

Sandnes Ulf sist

Nå er det i stedet hardsatsende Sandnes Ulf som ligger sist på Obos-tabellen. Steffen Landros menn fikk kjørt seg borte mot Ranheim i det som var nyansatte Hugo Pereiras første kamp bak roret. Vertene trengte poeng for å kunne løfte seg etter en svak sesongstart. Mandag lyktes det endelig for trønderne.

Ranheim kjørte over gjestene og vant til slutt 4-0 etter scoringer fra Christian Rismark, Erik Tønne og Elias Hoff Melkersen. Stopper Rismark stanget inn to mål i kampen.

Ranheim startet dagen på nedrykksplass, men seieren mot Sandnes Ulf løftet dem opp til 10. plass.