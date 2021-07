Kommer til å advare om ny bivirkning av Janssen-vaksinen

Food and Drug Administration (FDA) kommer trolig til å kunngjøre at de knytter et lite antall tilfeller av nervesyndromet Guillain-Barré til Janssen-vaksinen, dette melder Washington Post.

Informasjonen kommer fra fire kilder som er kjent med situasjonen. Likevel kommer de til å si at fordelene av vaksinen er verdt risikoen, ifølge avisen.

Rundt 100 tilfeller av syndromet har blitt oppdaget etter at 12,8 millioner doser av vaksinen har blitt satt, uttalte Centers for Disease Control and Prevention (CDA), en etat underlagt det amerikanske Helse- og omsorgsdepartementet.

Sjeldent syndrom

Guillain-Barré syndrom går ut på at immunsystemet angriper nervene. Ifølge NHI oppstår det akutte lammelser som i 25 prosent av tilfellene også går utover pustemusklene.

De fleste tilfellene har blitt oppdaget om lag to uker etter vaksinasjon. Det forekommer hyppigst blant menn, og flere av dem er over 50 år.

Tilgjengelige data indikerer ikke lignende risiko knyttet til vaksinene fra Pfizer/BioNTech eller Moderna, etter at 321 millioner doser frem til nå har blitt satt i USA.

Kan få permanente følger

Ifølge FDA, en føderal etat under det amerikanske helse- og sosialdepartementet, forekommer det vanligvis rundt 60-120 tilfeller av Guillain-Barré syndrom ukentlig. I USA estimeres det at mellom 3000 og 6000 tilfeller oppstår årlig.

Janssen-vaksinen leder trolig til sjeldent nervesyndrom. Fordelene overgår risikoen ifølge CDA risikoen, og de kommer til å fortsette å gi vaksinen til USAs befolkning. Foto: Matt Rourke / AP

Selv om syndromet er sjeldent, er det tre til fem ganger vanligere blant de som har mottatt Janssen-vaksinen, i forhold til den generelle befolkningen, dette skriver New York Times.

Syndromet er ennå et medisinsk mysterium, men det det følges ofte smitte av virus, som influensa. De fleste blir friskmeldt etter å ha hatt syndromet, men i noen tilfeller fører det til permanente nerveskader, ifølge CDA.

Frykter folks oppfatning av vaksinene

Tidligere i år stanset USA vaksineringen med Janssen etter at forekomsten av blodpropp skapte bekymring. Det ble utført en sikkerhetskontroll av FDA og CDC, og etter et par dager rullet de vaksinen ut igjen, med advarsel om blodpropp som bivirkning.

92 prosent av fullvaksinerte amerikanerne er vaksinert med Pfizer/BioNTech eller Moderna. Føderale helsemyndigheter skal ha uttrykt bekymring for at nyhetene om bivirkninger av Janssen-vaksinen kan gå utover folks oppfatning av de øvrige vaksinene.

Nærmere en tredjedel av befolkningen er ennå ikke vaksinert, selv om godt over 100 000 amerikanere har fått begge dosene.