Amerikansk by med gullfisk-bønn til innbyggerne

I byen Burnsville i Minnesota ble det i forrige uke gjort et oppsiktsvekkende funn. Nå advarer myndighetene akvarieeiere mot å løslate flere gullfisk.

– Vær så snill å ikke slipp kjælegullfisken din i dammer og innsjøer, skriver de på den offisielle brukeren til byen Burnsville på Twitter.

Det har den siste tiden blitt funnet flere enorme gullfisker i innsjøen Keller Lake.

Forurenser vannet

– De vokser seg større enn du tror, og bidrar til dårlig vannkvalitet, lyder det videre.

Gullfiskene graver i bunnen, noe som bidrar til at slam slippes løs i vannet, og river opp planter, ifølge de lokale myndighetene.

Flere gullfisker ble funnet i en innsjø i Minnesota forrige uke. Myndighetene mener at dette er en trussel mot både vannkvalitet og økosystem. Foto: City of Burnsville via Twitter

I fjor ble over 50 000 gullfisk fjernet fra en vik knyttet til en stor innsjø i Carver County i Minnesota. Gullfisken er en art som sprer seg raskt, og som kan forårsake store problemer for planter og dyr.

– Noen få gullfisker kan kanskje virke som et ufarlig tilskudd til vannet, men det er de ikke, uttalte naturdepartementet i Minnesota.

Ikke nyoppstått

Fenomenet har blant annet oppstått i statene Virginia og Washington, samt i Australia og Canada, ifølge The Guardian. I 2013 ble en gullfisk på 42 cm funnet i Virginia.

Økologisk ødeleggelse grunnet utslipp av husdyr er ikke nytt. I 1982 ble flere arter utryddet i Karibia, og forskere antar at grunnen var fiskeeiere som i Florida slapp ut drakefisker.

– Globalt har akvariesalget stått for over en tredjedel av verdens verste, invaderende arter under vann, sto det i en rapport i Scientific American fra 2013.

Det er estimert at 200 millioner gullfisker blir avlet frem hvert år.