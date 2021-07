FHI ber kommuner avbestille vaksiner

Mange kommuner har tidligere meldt om at de sliter med å fylle alle vaksinetimene de har tilgjengelige, og nå ber FHI kommuner om å avbestille vaksiner.

– Det er viktig at kommuner som ikke har behov for vaksinedoser de er tildelt gir beskjed om det. På den måten vil flere få første vaksinedose tidligere. Omfordelingen innebærer at flere tusen doser med koronavaksiner fristilles de neste ukene til andre kommuner, sier Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet.

Disse har avbestilt: Lier, Moss, Sarpsborg, Drammen, Indre Østfold, Råde, Ullensaker, Nordre Follo, Eidsvoll, Enebakk, Rakkestad, Fredrikstad og Lørenskog.

Oppfordrer

13 kommuner i Viken har meldt at de ønsker å avbestille koronavaksinedoser til dose 1.



De aktuelle dosene vil bli omfordelt til andre kommuner, opplyser Folkehelseinstituttet.



Alle kommunene bortsett fra Moss er kommuner som ble prioritert i den geografiske målrettingen av vaksiner som avsluttes denne uken.

– Kommunene som har meldt om avbestilling har tilbudt første dose til alle fra 18 år og oppover som er folkeregistrert i kommunen, sier Stoltenberg.

Den geografiske fordelingen har ifølge FHI bidratt til at kommuner som har hatt størst behov har fått tidligere beskyttelse.

– Jeg oppfordrer alle som får tilbud om første dose til å takke ja med en gang. Hvis noen som har takket nei ombestemmer seg så vil de få tilbud på et senere tidspunkt, men det kan ta tid før det skjer, sier Stoltenberg i en pressemelding.