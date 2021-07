– De har sløst mye penger på sensasjoner

EM ble avsluttet søndag da Italia slo England på straffespark i finalen.

Som det ofte er i mesterskap, har det som var relativt ukjente spillere fått sitt gjennombrudd og blitt profiler i løpet av noen uker.

Så er spørsmålet om noen av spillerne man har stiftet bekjentskap til den siste tiden har gjort seg attraktive for større klubber. I kjølvannet av tidligere mesterskap har flere spillerne fått lukrative overganger etter storspill i mesterskap.

TV 2s fotballeskpert Erik Thorstvedt tviler imidlertid på noen kjøpefest blant EM-kometer.

– Mye har endret seg, og dette hører nok fortiden til. Det er blitt sløst mye penger på mesterskapssensasjoner. Nå har klubbene større apparat og følger spillere over tid. Det er blitt sjeldnere at de kjøper kun basert på hva de har prestert i mesterskap, sier Thorstvedt.

Mer gjennomtenkte overganger

Han ramser opp flere grunner til at klubbene er mer varsomme med å åpne opp lommeboken på bakgrunn av prestasjonene i et mesterskap.

– Hovedgrunnen er at mye er ødelagt økonomisk. I tillegg ønsker klubbene å jakte undervurderte spillere som de bruker mye tid på å kartlegge. De gjør ikke rasjonelle avgjørelser i samme grad.

Thorstvedt tror likevel noen spillere kan ha økt salgsverdien og gjort seg attraktive for større klubber etter EM.

– Joakim Mæhle (Danmark) ble solgt for tidlig og billig fra Genk for et halvt år siden. Nå er han glatt verdt det tredoblede. Det skal sies at han også har prestert godt i Atalanta.

– Ellers så har an spillere som Patrick Schick og Breel Embolo. De har vist seg fra en bedre side på landslaget. Der hadde det kanskje vært best med et miljøskifte, og de beveger seg sidelengs i hierakiet, sier keeperlegenden.

Gjentok ikke suksessen

Det finnes flere eksempler på spillere som gjorde seg attraktive etter et mesterskap. Thorstvedt husker et eksempel fra den forrige EM-mesteren.

– Renato Sanches herjet i EM for Portugal, men fikk det ikke til da han dro til Bayern Munchen etterpå. Siden har ikke karrieren akkurat tatt av, sier han om spilleren som ble EMs beste unge spiller i 2016.

Thorstvedt nevner også et eksempel fra VM i 2014.

– Der ble James Rodriguez hentet etter storspillet i Brasil-VM. Det er et godt eksempel på en spiller som leverte i mesterskapet, og ikke fullt så godt i sin nye klubb.