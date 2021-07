Kan sette dyster brannrekord

Brannene i California er i ferd med å sette nye rekorder. Delstaten går nå inn i farlige måneder med høye temperaturer og tørt terreng, som betyr økt sannsynlighet for rask spredning av brann.

I helgen ble det i Death Valley registrert 54 varmegrader på det varmeste, og denne uken er det meldt opp mot 50 grader celsius.

Historisk hetebølge

De første seks månedene i år har det vært brann på et dobbelt så stort landområde som i fjor, skriver Los Angeles Times. I juni herjet en historisk hetebølge i regionen langs stillehavskysten i nordvest.

«The Sugar Fire», eller sukkerbrannen, startet 2. juli, og har tvunget 3000 mennesker til å evakuere fra hjemmene sine. Innen søndag morgen hadde brannen på litt over en uke spredt seg til et område på over 330 millioner kvadratmeter og ødelagt mer enn 20 hjem.

Dermed ble det den største brannen i California hittil i år.

– De tørre værforholdene og vinden har vært en faktor. Det har vært en utfordring siden dag én, sa en talsperson for den amerikanske skogstjenesten til NBC News.

Ligger an til å nå ny rekord

I fjor slo California dystre brannrekorder, da hele 16 000 kvadratkilometer brant ned. Men det ut til at det i år kan bli enda verre.

I perioden 1. januar til 4. juli i fjor var det 3800 skogbranner som ødela 125 kvadratkilometer. Over samme tidsrom i år har det vært 4600 branner, og området som er destruert er på nærmere 300 kvadratkilometer.

En brannkonstabel forsøker å slukke en brann i Doyle i California. Foto: Noah Berger / AP

Ifølge Lynne Tolmachoff, talsperson i brannvesenet i California, kan det bli verre i år enn i fjor.

– Vi må på en måte bare vente og se hva moder jord gjør, sa Tolmachoff. Ifølge avisen er det for tidlig å si, selv om det frem til nå ikke virker lovende for skogene i California.

September til oktober er historisk sett de månedene det har vært størst ødeleggelser forbundet med skogbrann. De lokale myndighetene har nå bedt befolkningen om å frivillig kutte ned 15 prosent av sitt vannbruk, skriver avisen.

Skyldes klimaendringer

En gruppe brannkonstabler i Doyle, California. Foto: Noah Berger / AP

En ting de fleste enes i, er at menneskeskapte klimaendringer er grunnen til brannene. Flere ledende klimaforskere har uttalt at de ikke ville ha oppstått hvis ikke det var for de høye karbonutslippene.

– Det eksepsjonelle brannværet i år og årene som har vært representerer ikke tilfeldig uflaks, uttalte Jacob Bendix, professor ved Syracuse Universitet i New York. Han spesialiserer seg innen spredning av skogbrann.

– Det er et resultat av våre karbonutslipp i atmosfæren, noe som har vært forutsett de siste tiårene, fortsatte Bendix.