Drukningsulykke i Moss - far og sønn reddet av ungdommer

En mann i 30-årene og hans seks år gamle sønn fikk trøbbel på et paddleboard ved Nes camping på Jeløy i Moss. To 17 år gamle gutter reddet dem i land.

– De to skal ha vært ute på et paddleboard da festet løsnet og de havnet i vannet.

Det skriver Politiet i Øst på Twitter. Både politi, ambulanse og helikopter rykket ut.

– Området det hendte i er langgrunt, og etter all sannsynlighet har far og sønn kommet litt langt ut når festet løsnet. Faren har en kort periode vært under vann, men alle pustet selv når helsepersonell og nødetater kom til stedet, sier operasjonsleder Tom Sandberg til TV 2.

Guttene bak redningsaksjonen får også oppfølging av helsepersonell i ettertid, opplyser politiet.

– De som ble reddet er ikke fra kommunen. De kommer fra ett annet sted i landet. Fremdeles ikke klart om de tilhørte campingen som gjester eller om de bare stoppet innom for å bade.



LEGEVAKT: Far og sønn ble sendt til legevakt for videre observasjon. Foto: nyhetstips.no

Far og sønn ble tatt inn i en hytte og behandlet av helsepersonell. Begge var våkne og pustet selv. Mannen i 30-årene og sønnen er siden tatt med til legevakten for videre observasjon, skriver politiet videre på Twitter.

Klokken 16.18 meldte politiet at de er ferdig på stedet.

–Pårørende var på campingplassen og er varslet, sier Sandberg.