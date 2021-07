Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny!

Jeg har et spørsmål. Jeg vurderer en klassisk Volvo Amazon som bruksbil. Men så tenkte jeg på dette med sikkerhet. Har to barn i barnesete. Denne har vel ikke Isofix?

Hvordan er det med sikkerheten? Vi drar ofte på bilferie om sommeren og da kommer vi selvfølgelig til å bruke denne. Tåler den vanlig motorveitrafikk, og hvordan vil det evt. gå med oss dersom vi skulle komme ut for en ulykke?

Håper på svar! Mvh. Petter.

Benny svarer:

Hei Petter – svar skal bli!

Volvo Amazon er en koselig bil. Igjen tvil om det. Men det å bruke en bil som baserer seg på en over 60 år gammel konstruksjon – og som gikk ut av produksjon for over 50 år siden, som bruksbil for familien er kanskje å trekke det vel langt ...

Jeg tenker spesielt på dette med sikkerhet, som du selv er inne på. Her har du «ingenting». Ikke ABS-bremser, ikke noe antskrenssystem, og ikke noe som er i nærhetene av en airbag. Isofix var det ingen som visste hva var da denne var ny. Den har ikke belter i baksetet som standard. Det må ettermonteres. Ikke en gang beltene i forsetet her er rullebelter originalt.

Teknisk og mekanisk klarer en Amazon fortsatt jobben. Med god margin også, men kanskje ikke helt etter dagens standard, til komfort, forbruk og utslipp. Bilene er jo solide som få, og med godt varmeapparat for kalde vinterdager også. Deler og det som skal til for å holde en slik bil på veien kan fortsatt enkelt skaffes. Til en relativt billig penge også. Slik sett er den en genial hobbybil.

La den bli pensjonist

Bruk den gjerne som en hyggelig sommerbil på mindre veier, med lav fart.Jeg var selv på ferietur med veteran-Amazon da ungene mine var små. Til Dyreparken i Kristiansand og Sabeltann-show, til Mandal og til familie og venner rundt omkring på Østlandet. Veldig koselig tur som det fortsatt mimres og snakkes om blant ungene. Vi holdt oss mest mulig unna de store hovedveiene og valgte svingete småveier isteden. Mye oppmerksomhet fikk vi også.

Men hektisk året rundt-trafikk i saltlake og høye hastigheter synes jeg den gamle sliteren skal få slippe nå. La den få være pensjonist og godværsbil, om du skaffer deg en. Det er nok en oppgave den trives bedre med,tross alt.

Hva som skjer med deg og familien i en ulykke mot en nyere Volvo XC90 eller en Audi e-tron, eller i møte med en elg en mørk høstkveld, vil du ikke en gang vite. Det har skjedd mye med biler på årene som har gått. Sikkerheten er mitt største ankepunkt mot prosjektet ditt.

Kjøpe heller en trygg, moderne og god bil til deg og familien. Pass godt på de du er glad i og bruk gjerne en Amazon, eller annen veteranbil, på hyggelige utflukter i hastigheter og omgivelser som er tilpasset bilen. Det blir blir mitt råd til deg i dag.

God sommer, gjerne i en gammel bil, ønskes!

– Hver gang jeg skulle selge, gikk noe i stykker – måtte ha den i 10 år

