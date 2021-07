Kjendisdatter fant lykken med kjendissønn – ser du hvem foreldrene er?

Eddie Murphys sønn, Eric Murphy, og datteren til Martin Lawrence, Jasmin Lawrence, har blitt et par.

Dette ble offentliggjort på lørdag, da Jasmine Lawrence tok til Instagram for å ønske Eric Murphy en fin bursdag.

– Elsker deg så mye

Murphy, som nylig ble 32 år, fikk følgende gratulasjon:

PRISBELØNNET: Skuespiller Eddie Murphy er Oscar-nominert og har vunnet en Golden Globe for sin rolle i «Dreamgirls». Foto: Chris Pizzello

«Gratulerer med dagen, min kjære! Jeg er så utrolig takknemlig for at jeg kjenner deg, at jeg elsker deg og at jeg kan ha deg ved min side.»

Lawrence, som er syv år yngre enn Murphy, delte et bilde av de to, og skrev videre:

«Skål til mer latter og vakre minner! Jeg elsker deg så mye!»

Hodestups forelsket

Fansen til både Murphy og Lawrence har lenge ventet på at Lawrence skulle bekrefte at de to var et par.

Murphy skrev nemlig at han var forelsket i Lawrence allerede 24. juni, mens det frem til nå har vært stille fra kvinnen i forholdet.

«Hodestups forelsket i deg», skrev han under følgende bilde:

Skuespill i blodet

Lawrence har gått i farens fotsport, og i 2020 var hun aktuell med to filmer: «Family Time», og farens verdenskjente film «Bad Boys For Life».

KJENT SKUESPILLER: Her er Martin Lawrence sammen med Will Smith, i forbindelse med premieren på filmen «Bad Boys For Life» i 2020. Foto: Jorg Carstensen/AP

Eric Murphy er ikke like mye i media som hverken kjæresten eller faren, men etter Black Lives Matter-bevegelsen har han i større grad blitt en offentlig figur.

Han har delt en rekke Instagram-innlegg hvor han ber følgerne sine engasjere seg i kampen mot rasisme.