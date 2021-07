Sør-Afrika utplasserer soldater for å bekjempe opptøyer i to provinser

Sør-Afrika setter inn soldater i to provinser for å hjelpe politiet med å håndtere plyndring og ildspåsettelser.

Opptøyene og demonstrasjonene er en reaksjon på fengslingen av tidligere president Jacob Zuma. Særlig i Johannesburg har det vært til dels voldelige protester.

I en kunngjøring fra landets militære myndigheter har heter at hæren har begynt utplassering av soldater i tråd med en forespørsel fra politiet i provinsene Gauteng og KwaZulu-Natal.

Zuma er dømt til 15 måneder i fengsel for ikke å ha innfridd rettens krav om å møte for en granskingskommisjon i forbindelse med påstander om korrupsjon under hans lange presidentperiode.

(©NTB)