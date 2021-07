Da de utenlandske turistene uteble, dukket et uventet marked opp

JØKELFJORD (TV 2): Tonny og Mira har gjort klar sine eksklusive iglosuiter for turistene, men venter fortsatt på at utlendingene skal finne frem til Jøkelfjord. NHO Reiseliv håper at utenlandske turister får komme til sensommeren.