Medieeksperter svarer: Burde Norge gjøre som Sverige - slutte å sende reality?

God kveld Norge og TV 2.no har intervjuet medieekspertene Arne-Inge Christophersen og Knut Kristian Hauger angående debatten rundt reality i Norge.

I kommentarfelt på sosiale medier undrer flere på hvorfor slike konsepter fortsatt sendes, når så mange deltakere har eller får alvorlige dommer på seg.

Ekspertene tror at lettkledde reality-serier har kommet for å bli, men har oppfordringer til TV-bransjen.

En rekke skandaler

Den siste tiden har det vært diskusjoner rundt hvorvidt man burde sende reality-serier i Norge.

Dette skjer i kjølevannet av at nok en reality-deltaker, fra en omstridt reality-serie, ble tiltalt og må møte i retten. Personen risikerer fengselsstraff opp til seks år, etter å angivelig ha voldtatt en mindreårig.

TV-kanalen valgte å ikke fjerne sesongen med den voldtektstiltalte mannen.

Kort tid senere dukket nok en skandale opp. Også denne deltakeren gjorde karriere i en realityserie. Personen ble tiltalt for gruppevoldtekt, og risikerer forvaringsstraff.

Sverige gjør helomvending etter overgrepsanklager

Forrige uke kom beskjeden om at Svenske Paradise Hotel avlyser ny sesong etter overgrepsanklager, og skal presentere reality-klassikeren i et helt nytt format i 2022.

TV-kanalen valgte også å fjerne hele Paradise Hotel-sesongen hvor det seksuelle overgrepet skjedde. Svenskene sender heller ikke Ex on the Beach etter overgrepsanklagene.

Det er lite som tyder på at Norge skal følge Sveriges fotspor, å slutte å sende slike reality-program. TV-kanalene som står bak Ex on the Beach og Paradise Hotel, i Norge henholdsvis Discovery og Nent, ønsker ikke å kommentere saken. Til tross for at det til stadighet dukker opp rettssaker med reality-profiler i, flere av dem omhandler seksuelle forhold.

Head of PR i Nent, Denmark & Norway, Kristine Holm Marcher, bekreftet likevel til VG at det kommer til å gjøres endringer i norske «Paradise Hotel», som vil lanseres i 2022.

Faktisk har Norge sjeldent hatt flere lettkledde reality-serier på gang. I 2021 produserte Paradise Hotel to sesonger på ett år. Ex on the Beach har hatt en Afterski-sesong i februar og en ny sesong fra Hellas er under produksjon. Robinsonekspedisjonen har invitert 18 deltakere til en øde strand i Karibia. Etter planen skulle også Love Island bli spilt inn, men dette ble utsatt på grunn av pandemien.

POPULÆRT: Christophersen tror ikke skandale-reality fjernes fra TV før etterspørselen forsvinner. Foto: Privat

Etikk vs. popularitet

Medierådgiver og markedsanalytiker Arne-Inge Christophersen (59) jobber til daglig i PR-selskapet Hausmann. Han har også jobbet som leder i flere mediebedrifter.

Når han får spørsmål om Norge også burde slutte å sende slike program, svarer han:

– Etisk sett burde man vel kanskje det, men fortsatt er disse programmene populære i enkelte målgrupper. Så lenge det er en viss seermasse vil de nok i det lengste være tilgjengelig som streaming eller live på skjerm.

Pressesjef i NENT, som sender Paradise Hotel, ønsker ikke å kommentere saken. Discovery, som står bak Ex On The Beach, har ikke svart på våre gjentatte forespørsler.

Knut Kristian Hauger er ansvarlig redaktør i Kampanje, men har også en mastergrad i medievitenskap. Han tror heller ikke at disse programmene fjernes.

– Uten at jeg kjenner de aktuelle sakene inngående, vil jeg si det er stor forskjell på om slike episoder skjer under en produksjon, eller etter at serien har vært i opptak og vist på TV.

Kroken på døren?

Medierådigver Christopheren får spørsmål om de nevnte reality-deltakerene som er tiltalt for voldtekt.

– Kan det være kroken på døren for skandalereality, dersom de blir dømt?

– Det kommer trolig en debatt om hvordan man enda bedre kan sikre seg mot å få deltakere som er kriminelle eller voldelige. Ikke minst hvordan man bedre kan følge de opp etter programmene, sier han, og fortsetter:

– Dette er jo svært vanskelig. Vi ser jo at både kjente mannlig og kvinnelige reality-deltakere blir tatt og straffet for lovbrudd. For noen kan nok en hvis medieeksponering i og utenfor skjerm «trigge» mot det mer utagerende og ulovlige. Mens for de aller fleste går det bra, for noen til og med svært bra.

BURDE BRUKE MER TID: Hauger mener TV-industrien må jobber med castingen. Foto: Privat

Christophersen tror man muligens burde ta tak i det i TV-bransjen etter casting og gi en etisk opplæring som kanskje får noen til å tenke.

– Virker søkt

Hauger på sin side, mener at TV-kanalene ikke burde holdes ansvarlige.

– Uavhengige om de involverte har vært på TV eller ikke, skal jo ikke voldtekter og overgrep finne sted. Men å gi TV-kanalene all skyld for dette synes jeg blir for strengt. Et premiss om at norske TV-kanaler «produserer» kjendiser som begår alvorlig kriminalitet virker søkt, selv om enkelte overgripere har deltatt i en realityserie på ett eller annet tidspunkt, sier han, og fortsetter:

– Folk gjør dumme ting uavhengig om de er på TV eller ikke, men det ville være en uheldig utvikling dersom vi skulle slutte å produsere TV-serier hver gang en deltager, programleder eller kjendis gjør noe kriminelt i ettertid, sier Hauger.

Han er enig med Christophersen: Så lenge innholdet appelerer til ungdommen, vil seriene holdes i live. Han poengterer likevel at TV-industrien har litt å jobbe med.

– Jeg synes TV-industrien skal bruke mye tid på hva de ønsker å sette på lufta innenfor sine egne etiske og moralske retningslinjer. Serier som oppfordrer til for eksempel utroskap synes jeg man skal holde seg for god til. Det er også viktig at TV-selskapene følger deltakerne inne i serien og bryter inn umiddelbart dersom det skulle oppstå alvorlige hendelser, men også der deltakerne trenger litt rettledning på oppførsel med tanke på at det skal vises på TV.

Flere lovbrudd enn i resten av befolkningen

De nevnte voldtektstiltalte personene i denne artikkelen er langt fra den første reality-deltakeren som havner i klammeri med loven.

TV 2 har tidligere samlet straffehistorikken til deltakere i fem sesonger av «Paradise Hotel» og to sesonger av «Ex on the Beach».

Gjennomgangen viste at 23 av de 153 tidligere deltakerne har en dom på rullebladet.

I denne sammenheng fortalte kriminolog Torbjørn Skardhammer ved Universitet i Oslo at det er forventet at rundt 8 prosent av Norges befolkning vil få en dom før de fyller 30 år. TV 2s oversikt viste at 12 prosent av realitydeltakerne i de nevnte sesongene var straffedømt enten før eller etter at deltakelsen.

Utvalget av realitydeltakerne lå altså over gjennomsnittet hva gjelder lovbrudd i ung alder.

For ordens skyld: Paradise Hotel og God kveld Norge produseres begge av Mastiff.