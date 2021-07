Politiet etterlyser brukere av to biler etter dødsfall i Skien

Politiet ber brukere av to biler om å melde seg, i forbindelse med at en eldre kvinne ble funnet død i Skien fredag kveld.

En eldre kvinne ble funnet død i Skien, fredag. Nå ber politiet brukerne av to biler, en mørk og en blå, som stod parkert langs veien rett ved krysset Hynivegen-Jernverksvegen torsdagen før om å melde seg som vitner i saken.

Politiet ber også brukerne av andre biler som har vært i nærheten av dette stedet torsdag kveld om å ta kontakt med politiet.

Politistasjonssjef ved Grenland politistasjon Dag Størksen sier mandag til TV 2 at de ikke har noen klar formening om hva som har skjedd med kvinnen, til tross for at obduksjonen er gjennomført.

– Men hun hadde ingen ytre skader som kan være forårsaket av påkjørsel eller ytre vold, og vitneobservasjoner sier at hun har gått til stedet hvor hun ble funnet helt selv. Det er opplysninger som drar oss i den retning at det ikke har skjedd noe straffbart her, sier han.

Størksen sier også at de har en formening om hvem kvinnen er, men at de ikke har noen sikker identifikasjon ennå.