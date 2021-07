Matt Damon takket nei til svimlende milliardbeløp

Amerikanske Matt Damon (50) har etablert seg som en av Hollywoods største stjerner. Det har drysset flere høythengende priser over skuespilleren, som særlig er kjent for rolleprestasjonene i filmklassikerne Good Will Hunting og Saving Private Ryan.

I disse dager arrangeres Cannes-festivalen, en av verdens største og mest prestisjetunge filmfestivaler. Den 50-årige stjernen er selvsagt på plass for å kaste glans over den franske filmbyen med sin nye thriller, Stillwater.

Sa nei til gigantisk lønn

I et intervju med Deadline under Cannes-opptredenen, røper skuespilleren at han ble tilbudt hovedrollen i suksessfilmen Avatar fra 2009. Grunnet opptakene til en av Jason Bourne-filmene måtte Damon takke nei til rollen – og et ellevilt honorar.

– Jeg kommer til å havne i historiebøkene. Du kommer aldri til å møte en skuespiller som har takket nei til så mye penger som meg, forteller han spøkefullt til underholdningsnettstedet.

STOR PENGESUM: Skuespiller Matt Damon takket nei til hovedrollen i Avatar og to milliarder kroner. Her avbildet under årets Cannes-festival. Foto: Christophe Simon / AFP / NTB

Ifølge Damon skal filmens regissør, James Cameron (66), ha lovet ham ti prosent av filmens inntjening dersom han takket ja – noe som ville ha gitt stjernen en astronomisk pengesum.

Avatar er nemlig tidenes mest innbringende film. Storfilmen har spilt inn omtrent 24,5 milliarder kroner totalt. Det betyr at Damon ville ha tjent bortimot to milliarder kroner.

Oppfølgeren til kassasuksessen, Avatar 2, er ventet å komme på kino i desember neste år.

Søkkrik

Selv om Damon måtte avslå rolletilbudet en gang i tiden, så lider trolig ikke lommeboka av den grunn. Ifølge Celebrity Net Worth er 50-åringen god for 1,5 milliarder kroner.

Hollywood-skuespilleren har de seneste årene hatt stor suksess med Jason Bourne-filmene. Han har også tatt på seg produsentrollen i flerfoldige filmer og TV-serier.

I 2016 spilte han inn deler av filmen Downsizing i Norge.

Damon er bosatt i Los Angeles sammen med kona Luciana Bozán Barroso (45) og barna Alexia (22), Isabella (15), Gia Zavala (12) og Stella (10).