Ødegaard imponerte og scoret i Ancelottis første kamp

Martin Ødegaard er i full gang med sesongoppkjøringen i Real Madrid.

Søndag spilte den spanske giganten årets første treningskamp mot Segunda-laget Fuenlabrada (nivå to). Real Madrid har delt lite informasjon om selve kampen, men ifølge spanske Cadena COPE vant Real Madrid treningskampen 3-1.

På et ungt Real Madrid-lag – flere av de største stjernene har fortsatt ferie – skal Martin Ødegaard ha imponert og gjort en god kamp, får TV 2 opplyst av folk tett på klubben.

Nordmannen scoret også ett av målene i 3-1-seieren, i det som var Carlo Ancelottis første test som Real Madrid-trener.

De øvrige målene ble scoret av Mario Gila og Mariano Diaz.

I en kort videosnutt fra kampen på Real Madrids hjemmeside kan man se at Martin Ødegaard har kapteinsbindet rundt armen. På stillbildene har han imidlertid ikke bindet på seg.



TV 2 får opplyst at Ødegaard spilte hele kampen og at han var kaptein de siste 20 minuttene.

Spilletid viktigst

Martin Ødegaard har vært tydelig på at drømmen hans har vært å spille seg til en fast plass på Real Madrid. I et TV 2-intervju i slutten av juni, var han klar på hva som var hans kortsiktige mål før returen til spansk fotball.

- Jeg vil jo alltids spille, det har jeg sagt hele tiden. Å spille fast er viktig, uttalte landslagskaptein.

I fjor var Martin Ødegaard involvert i sju La Liga-kamper for Real Madrid før han ble leid ut til Arsenal.

Ifølge Cadena Cope vil Real Madrids første offisielle treningskamp bli spilt 25. juli borte mot Rangers. Real Madrid sesongåpner i La Liga borte mot Alavés 14. august.